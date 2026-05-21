В Риге готовят крупнейшее обновление автобусного парка за последние годы: на улицы города могут выйти до 210 новых автобусов, включая электробусы.

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme объявило тендер на поставку 120 автобусов - планируется приобрести 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Тендер предусматривает право Rīgas satiksme в течение 32 месяцев с момента заключения договора оформить дополнительный заказ еще на 30–90 электробусов.

Все новые автобусы планируется сделать длиной 18 метров.

В тендере определены требования к техническим параметрам транспортных средств, безопасности, доступности, энергоэффективности и обслуживанию. Срок подачи предложений — 1 июля 2026 года.

В салонах предусмотрены решения, которые облегчат ежедневное обслуживание и уборку, в том числе новые материалы обивки сидений, отличающиеся от используемых сейчас. Новые автобусы также планируется оборудовать закрытыми кабинами водителей, чтобы обеспечить более безопасные и эргономичные условия работы.

Предложения будут оцениваться по нескольким критериям, включая цену, потребление электроэнергии или топлива, гарантийные сроки, а для дизельных автобусов — также показатели выбросов выхлопных газов, чтобы выбрать наиболее экономически выгодное предложение в долгосрочной перспективе.

Сейчас в автобусном парке Rīgas satiksme более 400 автобусов, значительная часть которых старше предусмотренных для эксплуатации 12 лет и уже выработала свой ресурс. Некоторые транспортные средства находятся в эксплуатации уже 20 и более лет, что существенно увеличивает расходы на их обслуживание и снижает эффективность.

Как сообщалось ранее, интерес к тендеру в ходе исследования рынка проявили десять потенциальных производителей автобусов, часть из которых готова поставлять как дизельные автобусы, так и электробусы. Предполагается, что стоимость 120 автобусов составит примерно 60–65 миллионов евро. Для покупки автобусов предприятие планирует взять кредит в банке, а также будет рассматриваться возможность привлечения финансирования из фондов Европейского союза для электробусов.