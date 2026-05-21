Оказывается, закупки гоударства и самоуправления - не только повод для жгучего стыда из-за многочисленных скандалов и многомиллионных убыткоов госказны. В этом году премии года в сфере закупок были вручены в 10 номинациях, сообщили агентству LETA на портале «Iepirkumi.lv».

Премии были вручены в честь наиболее значимых событий в сфере закупок и выдающихся представителей отрасли, продолжив традицию, прерванную пандемией Covid-19.

Награды были присуждены в следующих категориях: «Специалист года по закупкам», «Поставщик года», «Заказчик года в государственном секторе», «Заказчик года в частном секторе», «Муниципалитет года», «Продвижение конкуренции года», Особенно умиляют номинации «Просветитель года в сфере закупок», «Вызов года», «Вклад года» и «Премия года в сфере закупок в медицине».

Например в номинации «Заказчик года в государственном секторе» победителем стало госпредприятие «Latvijas valsts ceļi» как заказчик, продемонстрировавший стратегический подход к повышению эффективности работы учреждения, снижению расходов и организации продуманных закупок, способствующих развитию организации.

В категории «Заказчик года в частном секторе» награду получила компания «Tele2», поскольку она целенаправленно внедрила или усовершенствовала стандарты закупок и принципы лучшей практики в своей организации, а её опыт даёт ценные выводы для развития системы публичных закупок.

В номинации «Муниципалитет года» победила Лиепайская городская дума. Организаторы конкурса отметили, что самоуправление обеспечивает эффективную и продуманную организацию закупок, централизованный и стандартизированный подход к их управлению, использует упрощённые решения, способствует конкуренции и оптимизирует использование ресурсов.

В категории «Продвижение конкуренции года» награду получило предприятие «Rīgas namu pārvaldnieks» как государственный заказчик, который целенаправленно совершенствовал организацию закупок для уменьшения барьеров конкуренции, например, увеличения числа претендентов, развивал диалог с участниками рынка и благодаря этому добился лучших цен, более качественных предложений и более эффективного процесса закупок.

В номинации «Вызов года» награду получила «Рижская Восточная клиническая университетская больница» (RAKUS). Награда присуждена за управление закупкой или договором закупки, при котором заказчик продемонстрировал способность преодолевать трудности, создавая пример хорошей практики для других и добиваясь успешного результата.

В категории «Просветитель года в сфере закупок» награду получила юрист департамента применения законодательства Бюро по надзору за закупками Лига Яунозола. Премия вручена человеку, который своей общественной деятельностью внёс значительный вклад в развитие и укрепление профессионального потенциала отрасли закупок.

В номинации «Специалист года по закупкам» награду получила заместитель руководителя юридического отдела по вопросам закупок самоуправления Смилтенского края Лита Калниня. Премия присуждена многолетнему или высокопрофессиональному специалисту, который значительно улучшил управление закупками в учреждении, успешно руководил особенно сложными или рискованными закупками, внедрял инновационные, экологичные или социально ответственные закупки.

В категории «Поставщик года» награду получила компания «Belss». Премия присуждена поставщику, который в результате публичной закупки внедрил или способствовал развитию прогрессивных технологических решений и их практическому применению, обеспечив значительный вклад в цифровизацию, эффективность процессов или безопасность, в том числе развивая или применяя технологии двойного назначения.

В номинации «Премия года в сфере закупок в медицине» победила Детская клиническая университетская больница. Награда присуждена государственному заказчику в сфере здравоохранения, который благодаря закупкам обеспечил значительное улучшение качества, доступности или безопасности лечения пациентов, внедряя инновационные или ориентированные на ценность решения и одновременно демонстрируя профессиональный подход к эффективному использованию ресурсов, управлению рисками и обеспечению устойчивого ухода.

Согласно положению о премии, её цели — популяризация лучших практик закупок, вдохновение специалистов отрасли, демонстрация того, что качественная работа замечается и ценится, укрепление профессиональной гордости и повышение престижа сферы закупок в глазах общества. Организатором премии является портал «Iepirkumi.lv».