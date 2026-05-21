НАТО без США невозможно: Столтенберг сделал тревожное заявление 0 267

Дата публикации: 21.05.2026
Бывший генсек НАТО предупредил, что Альянс не сможет существовать без США, а Европа не способна самостоятельно заменить систему коллективной обороны.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что существующий разрыв между США и Европой является самым глубоким за очень долгое время.

Об этом он сказал в программе Agenda Special, пишет SVT, передает bb.lv.

Столтенберг предостерег, что Альянс не сможет выжить без США, одновременно утверждая, что ЕС не способен заменить НАТО.

"Нет, не тот НАТО, который мы знали почти 80 лет, ведь речь идет о Европе и США, которые вместе противостоят всем угрозам. Именно поэтому так важно сделать все возможное, чтобы не допустить раскола между Европой и США", – сказал он.

Впрочем, Столтенберг также предостерег от чрезмерных спекуляций вокруг будущего НАТО.

"У Москвы не должно быть никакой неопределенности относительно нашей готовности защищать друг друга", – сказал он.

Также Столтенберг отверг идею того, что ЕС сможет заменить НАТО.

"Я очень уважаю ЕС, но не верю, что ЕС может заменить НАТО, когда речь идет о коллективной безопасности и гарантиях обороны", – добавил он.

В этом контексте стоит напомнить, что в Министерстве обороны США публично объявили о сокращении количества находящихся в Европе американских бригад с 4 до 3 – как в 2021 году.

В НАТО выражают уверенность, что вывод войск США не подорвет оборонные планы Альянса в Европе.

По мнению редакции, заявления Йенса Столтенберга отражают растущую тревогу европейских союзников из-за изменения политики США. Несмотря на заверения о сохранении единства, тема возможного ослабления американского участия в безопасности Европы становится для НАТО все более чувствительной.

Автор - Светлана Тихомирова
Видео