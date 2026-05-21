Во Франции на аукцион выставили один из оригинальных фрагментов винтовой лестницы Эйфелева башня, которая когда-то соединяла второй и третий уровни знаменитого сооружения. Речь идет не просто о старой металлической конструкции, а об историческом артефакте эпохи индустриальной революции, напрямую связанном с именем инженера Гюстав Эйфель.

История появления подобных лотов берет начало в 1983 году, когда во время реконструкции башни старую лестницу демонтировали из соображений безопасности и заменили современными лифтами. Конструкцию разделили на 24 части: некоторые фрагменты передали французским музеям, а остальные разошлись по частным коллекциям и культурным центрам разных стран.

Выставленный на торги сегмент достигает примерно трех метров в высоту и включает около пятнадцати ступеней. По словам организаторов аукциона, фрагмент сохранился практически в первоначальном виде — с оригинальным серым оттенком металла и характерными заклепками. Эксперты предполагают, что стоимость лота может составить несколько сотен тысяч евро. При этом аналогичные части лестницы уже продавались значительно дороже ожидаемой цены.

Интерес коллекционеров к таким объектам объясняется не только редкостью предмета, но и его культурной ценностью. Сегодня лестницу Эйфелевой башни рассматривают как символ инженерного искусства конца XIX века и важную часть мировой архитектурной истории. Для многих покупателей подобный артефакт становится возможностью буквально прикоснуться к одному из самых узнаваемых символов Франции.

По мнению редакции, подобные аукционы показывают, как технические элементы прошлого со временем превращаются в культурные реликвии мирового значения, а интерес к наследию Эйфелевой башни остается неизменным даже спустя более века после ее создания.