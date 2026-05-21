Черный и зеленый чай делают из одного растения, пакетированный чай не всегда плохой, а напиток с лимоном может быть полезнее, чем кажется. Семейный врач Виолета Каневец объяснила, какие популярные мифы о чае не соответствуют действительности и на что действительно стоит обращать внимание любителям этого напитка.

Чай – напиток, без которого многие не представляют даже одного дня. Черный или зеленый, листовой или в пакетиках, с лимоном или без – вокруг него столько споров, что легко запутаться. Разберем самые распространенные мифы о чае.

Миф №1. Черный и зеленый чай – это разные растения

По словам семейного врача Виолеты Каневец, и черный, и зеленый чай производят из одного растения – Camellia sinensis.

«Разница только в способе обработки листьев. Зеленый чай почти не ферментируется, поэтому сохраняет больше антиоксидантов. Черный чай проходит ферментацию — поэтому имеет более насыщенный вкус и темный цвет», — объясняет врач.

Миф №2. В черном чае всегда больше кофеина

Некоторые сорта зеленого чая могут содержать не меньше кофеина, чем чёрный.

«Поэтому если у вас тревожность, бессонница, тахикардия, чувствительность к кофеину, то «безобидный зеленый чай на ночь» может дать очень неожиданный эффект», — предостерегает Виолета Каневец.

Миф №3. Весь чай в пакетах – плохой

Отчасти это правда, но не всегда. По словам врача, в дешевых пакетированных чаях часто используют мелкие частицы чайных листьев – tea dust или fannings. Такой чай быстрее заваривается и имеет более резкий вкус. Но это не значит, что весь пакетированный чай некачественный. Многое зависит от производителя, качества сырья и условий хранения.

Миф №4. Крупнолистовой чай всегда лучше

«Обычно имеет более натуральный аромат, медленнее отдает вкус и часто считается более качественным. Но это не значит, что весь пакетированный чай плохой, а весь листовой – идеален. Все зависит от производителя, условий хранения и качества сырья», — объясняет семейный врач.

Миф №5. При высоком давлении чай пить нельзя

Можно, но важно соблюдать меру. Крепкий черный чай из-за кофеина может временно повышать давление у чувствительных людей. В то же время у большинства людей умеренное потребление чая не вызывает проблем. Главное, не пить литрами, не делать слишком крепким, ориентироваться на собственное самочувствие.

Миф №6. Чай – абсолютно безопасный напиток

Даже у чая есть свои нюансы. Он может окрашивать зубы, ухудшать усвоение железа, раздражать желудок натощак из-за танинов. Поэтому при анемии чай лучше не пить сразу после еды или же препаратов железа.

Миф №7. Лимон в чае – только для вкуса

«Витамин С из лимона может частично улучшать усвоение железа и изменять вкус чая. Поэтому традиция «чай с лимоном» имеет не только вкусовой смысл», – отмечает Виолета Каневец.

Миф №8. Холодный чай из магазина – это полезно

Магазинный ice tea часто содержит много сахара, иногда почти столько же, как сладкая газировка. Поэтому холодный чай в бутылке – это не то же, что домашний чай.

«Самый полезный чай – тот, который вам нравится, не вызывает дискомфорта и который вы пьете без фанатизма. Потому что даже очень полезный продукт в избытке – это уже не о пользе», – заключает врач.

По мнению редакции, вокруг обычного чая действительно существует множество мифов, которые нередко заставляют людей делать поспешные выводы о «вреде» или «пользе» напитка. В действительности гораздо важнее не разновидность чая, а умеренность, качество продукта и индивидуальная реакция организма.