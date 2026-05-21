Итак, как уже сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в четверг утром провело обыски в клинической университетской больнице имени Паула Страдиньша, больнице травматологии и ортопедии и Видземской больнице в Валмиере. Процессуальные действия проводились по заданию Европейской прокуратуры.

Неделю назад следователи уже побывали в главной больнице страны — то есть больницы имени Паула Страдыня. Правда, в рамках другого уголовного процесса. Стражи порядка расследуют возможную коррупцию.

В прокуратуре подтвердили, что Госполиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправной выгоды. Надзор за уголовным процессом осуществляет следственная прокуратура по преступным деяниям на службе в государственных структурах.

Отметим, что сеймовская оппозиция уже подала депутатский запрос по поводу резкого удорожания строительства второй очереди нового корпуса больницы им. П. Страдыня.

Примечательно, что до сих пор по поводу всех скандалов не высказывался министр здоровья Хосам Абу Мери. Он, видимо, пытается делать вид, что его это не волнует. Самое интересное, что он имеет все шансы сохранить эту должность и в новом правительстве Кулбергса. Во всяком случае, «Новое Единство» настаивает на том, что министерство здоровья должно остаться за этой политической силой и Абу Мери должен и дальше руководить этой многострадальной отраслью! В этом случае данной отрасли остается только посочувствовать…