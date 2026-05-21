Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

А не пора ли сменить и министра здоровья? 0 541

Политика
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери

Министр здоровья Хосам Абу Мери

Похоже, Хосам Абу Мери собирается сохранить свою должность и в новом правительстве.

Итак, как уже сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в четверг утром провело обыски в клинической университетской больнице имени Паула Страдиньша, больнице травматологии и ортопедии и Видземской больнице в Валмиере. Процессуальные действия проводились по заданию Европейской прокуратуры.

Неделю назад следователи уже побывали в главной больнице страны — то есть больницы имени Паула Страдыня. Правда, в рамках другого уголовного процесса. Стражи порядка расследуют возможную коррупцию.

В прокуратуре подтвердили, что Госполиция расследует уголовный процесс по статье Уголовного закона о требовании и принятии противоправной выгоды. Надзор за уголовным процессом осуществляет следственная прокуратура по преступным деяниям на службе в государственных структурах.

Отметим, что сеймовская оппозиция уже подала депутатский запрос по поводу резкого удорожания строительства второй очереди нового корпуса больницы им. П. Страдыня.

Примечательно, что до сих пор по поводу всех скандалов не высказывался министр здоровья Хосам Абу Мери. Он, видимо, пытается делать вид, что его это не волнует. Самое интересное, что он имеет все шансы сохранить эту должность и в новом правительстве Кулбергса. Во всяком случае, «Новое Единство» настаивает на том, что министерство здоровья должно остаться за этой политической силой и Абу Мери должен и дальше руководить этой многострадальной отраслью! В этом случае данной отрасли остается только посочувствовать…

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #коррупция #оппозиция #новое единство #правительство #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
8
1
0
4
0
5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Установка ветряка
Изображение к статье: Российские пилоты дронов
Изображение к статье: Валка
Изображение к статье: Заседание Рижской думы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Наша Латвия
Изображение к статье: Александр и Мирослава Михайловы.
Lifenews
Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
В мире
Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
В мире
Изображение к статье: Екатерина Волкова.
Lifenews
Изображение к статье: Дантист
В мире
1
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Наша Латвия
Изображение к статье: Александр и Мирослава Михайловы.
Lifenews
Изображение к статье: Белый дом в Вашигтоне
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео