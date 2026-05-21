Месяц назад Мирослава Михайлова удивила фанатов новостью о разрыве с мужем Анатолием Черниковым. Однако 23-летняя красавица не долго оставалась в одиночестве.

Сегодня она вышла в свет с новым избранником. Компанию молодой актрисе составил ее коллега по цеху, 44-летний Петр Рыков. Слухи об их романе ходили уже давно, но сами возлюбленные их не комментировали.

В беседе со «СтарХитом» Мирослава и Петр признались, что познакомились на съемочной площадке еще в 2022-м. Позже они пересекались на кинофестивале, где Мирослава была с отцом, звездой фильма «Любовь и голуби» Александром Михайловым. Долгое время их общение оставалось строго профессиональным. Девушка ведь была несвободна.

Со своим экс-мужем Мирослава встречалась с 16 лет. Однако именно брак пары продлился всего девять месяцев. По словам актрисы, это была юношеская история: они просто переросли эти отношения и мирно разошлись.

Чувства между Михайловой и Рыковым вспыхнули уже после ее развода. Для Петра, привыкшего скрывать свою личную жизнь, этот роман стал особенным. Разница в возрасте между возлюбленными составляет 20 лет. Актрису это не пугает. Ее мама была младше отца на 23 года. «Получается пошла по стопам», — пошутила актриса. О свадьбе Рыков и Михайлова пока не думают.