Парламент подчеркивает, что реализация плана управления до сих пор не принесла результатов, а экосистема и рыбные запасы Балтийского моря нуждаются в помощи для восстановления. Чтобы остановить дальнейшее сокращение рыбных запасов, Еврокомиссия и страны-члены ЕС должны в срочном порядке проанализировать распределение квот на вылов и его возможное влияние на рыбные запасы. Поскольку рыбные запасы восстанавливаются медленно, при расчете общего допустимого улова следует проявлять большую осторожность. Необходимо прекратить целевой промысел некоторых видов и траловый промысел для производства рыбной муки и рыбьего жира, а также ограничить рыболовство в морских заповедниках.

Новый подход должен быть сбалансированным и учитывать как экологические, так и социально-экономические факторы. Еврокомиссия и страны-члены ЕС также должны стремиться улучшить положение рыбаков, занимающихся мелкомасштабным прибрежным промыслом.

Любые решения должны основываться на лучших доступных научных данных. Большую роль, чем прежде, следует отвести Международному совету по исследованию моря (ИКЕС), который должен помогать в определении достаточно осторожных квот на вылов и в оценке последствий отказа от использования диапазонов, превышающих максимальный устойчивый улов. Страны-члены ЕС и Еврокомиссия должны обеспечить ИКЕС доступ к последним данным о вылове. Кроме того, необходимо провести тщательное генетическое картирование популяций некоторых промысловых видов рыб, таких как салака и килька.

По оценке парламента, Россия использует рыбные запасы Балтийского моря безответственно, нерационально и игнорируя научные рекомендации. Парламент осуждает односторонние действия России по установлению квот на вылов, а также растущее присутствие российского теневого флота в Балтийском море, поскольку это создает значительный риск разливов нефти и других экологических катастроф.

В ходе пленарного заседания инициативный доклад поддержали 337 депутатов, 178 проголосовали против, 44 воздержались.

«На протяжении многих лет управление ресурсами Балтийского моря велось безответственно, и проводимая до сих пор политика не принесла результатов. Так больше продолжаться не может. Балтийское море не переживет очередных пустых обещаний и проволочек, мы должны помочь экосистеме моря восстановиться. Миллионы людей в восьми прибрежных странах ждут от политиков реальных действий. Парламент наконец-то к ним прислушался», – сказала докладчик Изабелла Лёвин из Швеции.

Состояние Балтийского моря в последние десятилетия неуклонно ухудшалось, и сейчас оно сталкивается с серьезными экологическими проблемами: потеплением воды, снижением солености, эвтрофикацией из-за питательных веществ, поступающих из сельского хозяйства и сточных вод, а также распространением инвазивных чужеродных видов. В то же время активизировались морские перевозки, рыболовство и строительство ветряных парков, что наносит ущерб местам обитания и нереста рыб, приводя к сокращению численности некоторых видов, например, трески.