Сколько стоит путь к власти?

Затраты кандидатов на республиканские праймериз в Кентукки 19 мая стали самыми дорогостоящими на уровне предварительных выборов в Конгресс в истории США. По данным аналитической компании AdImpact, совокупные расходы достигли почти $33 млн, - сообщает со ссылкой на RTVI US "Дежурный по Америке".

Но это далеко не рекордная сумма.

Одна из самых дорогих кампаний в истории США связана с выборами губернатора Нью-Джерси в 2005 году. В той гонке участвовали демократ Джон Корзайн и республиканец Дуг Форрестер. Суммарные расходы на кампанию составили около $73 млн, а всего на организацию выборов ушло $145,2 млн.

Но рекордной по стоимости стала гонка за губернаторское кресло в Калифорнии 2010 года, которая обошлась почти в $250 млн. Тогда на место Арнольда Шварценеггера претендовали демократ Джерри Браун и республиканка Мег Уитман. Она потратила на предвыборную кампанию около $140 млн собственных средств, что также стало рекордом.

Выше по стоимости калифорнийских затрат в борьбе за пост губернатора оказались внеочередные выборы в Сенат США от Джорджии в 2020-2021 годах. Совокупные расходы этой кампании составили около $363 млн.

Исторический же рекорд по затратам на выборы на данный момент составляет сумма в $3,5 млрд, которую потратили Дональд Трамп и Камала Харрис на президентских выборах в 2024 году. Если учитывать деньги партийных комитетов и других групп, то общая сумма, собранная на выборы, составила $4,2 млрд