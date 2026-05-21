Вильнюсский окружной суд в четверг признал бывшего главнокомандующего армией Литвы Вальдемараса Рупшиса виновным в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и подделке документов, назначив ему штраф в размере 20 тыс. евро.

Проходящему по этому же делу бывшему заместителю начальника Военно-медицинской службы Шарунасу Раткусу назначен общий штраф в размере 15 тыс. евро.

Кроме того, суд запретил Рупшису и Раткусу в течение пяти лет занимать выборные или назначаемые должности в государственных и муниципальных учреждениях или на предприятиях.

Дело в отношении Рупшиса было возбуждено в связи с оплатой установки ему двух зубных имплантатов за счет средств армии.

«Суд установил, что обвиняемый Рупшис потерял зубы не в результате внезапной травмы во время службы, а из-за хронического заболевания. Поскольку потеря зубов не связана со службой, оснований для оплаты услуг по их имплантации и протезированию за счет государства не было», — пояснила мотивы приговора судья Угне Гайлюнене.

По словам судьи, оба подсудимых знали об отсутствии оснований для оплаты имплантатов из государственных средств, однако подделали документы, чтобы Рупшису не пришлось платить из собственных средств.

«Хотя материальный ущерб невелик и не достигает 4 тыс. евро, суд признал, что литовской армии и государству нанесен значительный нематериальный ущерб, поскольку оба лица занимали крайне высокие посты в вооруженных силах. Рупшис в то время вообще был одним из высших должностных лиц государства», — отметила судья Гайлюнене.