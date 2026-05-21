А именно — сразу после того, как государство объявило о масштабных финансовых стимулах, на нескольких сайтах объявлений резко выросли цены на некоторые электромобили, сообщает 360TV Ziņas.

Это вызывает опасения, не искажают ли государственные субсидии рынок целенаправленно и не используют ли местные автоторговцы ситуацию для собственной выгоды за счёт налогоплательщиков. В объявлениях видно, что цена одного и того же электромобиля после объявления программы выросла на несколько тысяч евро.

Эксперт отрасли Янис Бекерс подтверждает, что на рынке действительно зафиксированы случаи искусственного завышения цен на автомобили. Он настоятельно рекомендует покупателям обращаться к профессионалам, которые способны объективно оценить реальную стоимость автомобиля. В качестве альтернативы ценовым спекуляциям местных продавцов эксперт советует рассмотреть покупку автомобиля напрямую из Европы с помощью независимых поставщиков.

Чтобы получить государственную поддержку, покупатель сначала должен выбрать продавца, который официально участвует в программе. Именно торговец оформляет все необходимые документы, а покупатель приобретает автомобиль со скидкой, соответствующей размеру субсидии. Однако на практике этот механизм не всегда гарантирует более низкую конечную цену для потребителя, если исходная стоимость автомобиля была заранее повышена.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис отметил, что в программе уже зарегистрировались более 120 продавцов, и министерство обратило внимание на негативные сигналы. Министр подчеркнул, что в случае выявления подобных нарушений недобросовестные торговцы будут исключены из программы государственной поддержки.

Экономисты и финансовые аналитики призывают оценивать ситуацию шире, указывая, что открытое и сознательное повышение цен на местном рынке скорее является отдельными исключительными случаями.

Карлис Пургайлис объясняет, что рост цен на электромобили на вторичном рынке имеет и другие, глобальные причины.

По его словам, по всей Европе сейчас наблюдается резкий рост спроса на электромобили, вызванный повышением цен на топливо после начала конфликта с Ираном. Таким образом, местные изменения цен совпали с общими рыночными тенденциями и ростом стоимости ресурсов в мире.

Сама государственная программа поддержки рассчитана на длительный срок — до конца 2029 года, а всего на эти цели выделено 40 миллионов евро. Такое решение принято потому, что предыдущая программа объёмом 30 миллионов евро вызвала огромный интерес, и финансирование закончилось раньше срока, позволив жителям приобрести более 6000 экологичных автомобилей.

В новом периоде размер государственной поддержки на покупку одного электромобиля составит от трёх до девяти тысяч евро.

В рамках программы особенно выгодные условия и дополнительные финансовые бонусы предусмотрены для многодетных семей. Также на более крупную государственную поддержку смогут рассчитывать жители, готовые сдать на утилизацию свой старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания или пожертвовать его для поддержки Вооружённых сил Украины.