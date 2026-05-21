Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики предупредили о дождях и грозах в Латвии: где будет теплее всего 0 72

Наша Латвия
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Туман
ФОТО: LETA

В четверг погода в Латвии останется переменчивой: во многих районах пройдут дожди, а на востоке страны возможны грозовые ливни. При этом в отдельных регионах температура поднимется выше +20 градусов.

В четверг большую часть Латвии вновь накроют дожди. По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные осадки ожидаются на востоке страны, где местами возможны грозовые ливни.

Несмотря на дождливую погоду, температура воздуха в отдельных районах останется довольно высокой для второй половины мая. Теплее всего будет в центральной части Курземе и на крайнем востоке Латвии — там воздух прогреется до +20…+23 градусов.

Совсем другая ситуация ожидается у моря. На побережье температура местами не превысит +12 градусов, а в отдельных районах возможен туман.

Более солнечная погода прогнозируется в Курземе и на востоке Латгале, тогда как в других частях страны облаков и осадков будет больше.

Ветер останется слабым, преимущественно северного направления, поэтому резкого ощущения холода не ожидается.

В Риге в течение дня также возможен дождь. Воздух прогреется примерно до +16 градусов, а у моря будет прохладнее и туманнее.

Что важно: в ближайшие дни в Латвии сохраняется типичная для конца весны контрастная погода — в одной части страны могут идти ливни, а в другой светить солнце и держаться почти летнее тепло.

Синоптики отмечают, что погодные условия сейчас формируются под влиянием области повышенного атмосферного давления и атмосферного фронта.

На фоне теплого воздуха и повышенной влажности локальные грозы в восточных районах могут развиваться довольно быстро.

×
Читайте нас также:
#погода #ветер #Латвия #гроза #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Собака и котенок
Изображение к статье: Посылки на конвейере
Изображение к статье: Рижский трамвай Иконка видео
Изображение к статье: Пустой класс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвийские хоккеисты
Спорт
Изображение к статье: Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху на фоне карт Ближнего Востока
В мире
Изображение к статье: Лесозаготовительная работа в сосновом лесу
Политика
Изображение к статье: Эвика Силиня, правительство. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Уход на дому - это сейчас одна из самых востребованных социальных услуг в Риге. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Вознесение Господне
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Латвийские хоккеисты
Спорт
Изображение к статье: Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху на фоне карт Ближнего Востока
В мире
Изображение к статье: Лесозаготовительная работа в сосновом лесу
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео