В четверг погода в Латвии останется переменчивой: во многих районах пройдут дожди, а на востоке страны возможны грозовые ливни. При этом в отдельных регионах температура поднимется выше +20 градусов.

Несмотря на дождливую погоду, температура воздуха в отдельных районах останется довольно высокой для второй половины мая. Теплее всего будет в центральной части Курземе и на крайнем востоке Латвии — там воздух прогреется до +20…+23 градусов.

Совсем другая ситуация ожидается у моря. На побережье температура местами не превысит +12 градусов, а в отдельных районах возможен туман.

Более солнечная погода прогнозируется в Курземе и на востоке Латгале, тогда как в других частях страны облаков и осадков будет больше.

Ветер останется слабым, преимущественно северного направления, поэтому резкого ощущения холода не ожидается.

В Риге в течение дня также возможен дождь. Воздух прогреется примерно до +16 градусов, а у моря будет прохладнее и туманнее.

Что важно: в ближайшие дни в Латвии сохраняется типичная для конца весны контрастная погода — в одной части страны могут идти ливни, а в другой светить солнце и держаться почти летнее тепло.

Синоптики отмечают, что погодные условия сейчас формируются под влиянием области повышенного атмосферного давления и атмосферного фронта.

На фоне теплого воздуха и повышенной влажности локальные грозы в восточных районах могут развиваться довольно быстро.