Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетолог назвала 4 простых способа снизить гликемический индекс продуктов 0 211

Люблю!
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гликометр и продукты питания.

Гликемический индекс влияет на то, насколько быстро после еды повышается уровень сахара в крови. Диетолог Диляра Лебедева рассказала о нескольких простых привычках, которые помогают сделать привычные блюда менее «опасными» для обмена веществ — без жестких ограничений и сложных диет.

О четырех простых способах снизить гликемический индекс продуктов диетолог Диляра Лебедева рассказала в своем телеграм-канале. По словам специалиста, все методы связаны со способом приготовления и употребления пищи, но при этом легко применяются в повседневной жизни.

Охладите блюдо после приготовления. Чтобы снизить ГИ иногда достаточно просто не есть блюдо в горячем виде, а немного его остудить. При охлаждении приготовленных крахмалистых блюд — картофеля, риса, макарон — часть обычного крахмала превращается в резистентный, который медленнее переваривается. Эффект будет сохраняться даже после повторного разогрева. Подробнее о резистентном крахмале узнайте ЗДЕСЬ.

Варите al dente. Так, макароны из твердых сортов, гречку, рис стоит отваривать до легкой твердости. И наоборот, чем дольше будете варить продукт, там быстрее он будет усваиваться.

Добавляйте клетчатку и овощи. Пищевые волокна будут замедлять ферменты, расщепляющие углеводы. Не стесняйтесь сочетать пасту или кашу с зеленью, капустой, огурцами или кабачками.

Выбирайте цельный продукт. Чем меньше измельчен продукт, тем ниже его ГИ. К примеру, у овсяной крупы он равен 45, а у овсяных хлопьев — уже 61.

glikemicheskij-indeks-.png

По мнению редакции, снизить гликемический индекс рациона можно без строгих ограничений и отказа от любимых блюд. Иногда достаточно изменить способ приготовления или сочетание продуктов, чтобы питание стало более полезным и помогало поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

×
Читайте нас также:
#продукты #питание #кулинария #овощи #здоровое питание #здоровый образ жизни #клетчатка
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: И черный, и зеленый чай производят из одного растения.
Изображение к статье: Некоторые привычные продукты способны негативно влиять на память и работу мозга.
Изображение к статье: Здоровье в старости во многом определяется личными привычками человека.
Изображение к статье: Ученые предупредили о возможных рисках избытка витамина B12

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Конгресс США
В мире
Изображение к статье: Дорога.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Арбуз.
Люблю!
Изображение к статье: Рундальский дворец
Культура &
Изображение к статье: Так ситуацию на границе Латвии видит искусственный интеллект.
Наша Латвия
Изображение к статье: Грузовые тягачи на стоянке
В мире
Изображение к статье: Конгресс США
В мире
Изображение к статье: Дорога.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Арбуз.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео