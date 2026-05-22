Гликемический индекс влияет на то, насколько быстро после еды повышается уровень сахара в крови. Диетолог Диляра Лебедева рассказала о нескольких простых привычках, которые помогают сделать привычные блюда менее «опасными» для обмена веществ — без жестких ограничений и сложных диет.

О четырех простых способах снизить гликемический индекс продуктов диетолог Диляра Лебедева рассказала в своем телеграм-канале. По словам специалиста, все методы связаны со способом приготовления и употребления пищи, но при этом легко применяются в повседневной жизни.

Охладите блюдо после приготовления. Чтобы снизить ГИ иногда достаточно просто не есть блюдо в горячем виде, а немного его остудить. При охлаждении приготовленных крахмалистых блюд — картофеля, риса, макарон — часть обычного крахмала превращается в резистентный, который медленнее переваривается. Эффект будет сохраняться даже после повторного разогрева. Подробнее о резистентном крахмале узнайте ЗДЕСЬ.

Варите al dente. Так, макароны из твердых сортов, гречку, рис стоит отваривать до легкой твердости. И наоборот, чем дольше будете варить продукт, там быстрее он будет усваиваться.

Добавляйте клетчатку и овощи. Пищевые волокна будут замедлять ферменты, расщепляющие углеводы. Не стесняйтесь сочетать пасту или кашу с зеленью, капустой, огурцами или кабачками.

Выбирайте цельный продукт. Чем меньше измельчен продукт, тем ниже его ГИ. К примеру, у овсяной крупы он равен 45, а у овсяных хлопьев — уже 61.

По мнению редакции, снизить гликемический индекс рациона можно без строгих ограничений и отказа от любимых блюд. Иногда достаточно изменить способ приготовления или сочетание продуктов, чтобы питание стало более полезным и помогало поддерживать стабильный уровень сахара в крови.