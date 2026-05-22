Выставка «Очарование цветов» откроется в честь 290-летия Рундальского дворца

Дата публикации: 22.05.2026
Рундальский дворец

24 мая этого года, в 290-ю годовщину Рундальского дворца, музей откроет масштабную выставку «Очарование цветов», на которой будет представлена значительная коллекция произведений искусства из различных европейских музеев. Выставка будет открыта для посетителей с 25 мая по 31 октября.

Выставка представит многогранный взгляд на цветы и их изображение в искусстве. В центре внимания будет история появления различных экзотических садовых цветов в Европе, их популярность в герцогстве Курляндия-Семгалия, а также символическое значение цветов в искусстве XVII и XVIII веков.

Выставка будет размещена в выставочных залах и холле на первом этаже дворца. Посетителей встретит впечатляющее визуальное оформление выставки с искусственными цветочными композициями, цветочными и лепными декоративными мотивами, характерными для интерьеров дворца Рундале, а также богатым собранием произведений искусства.

Посетители смогут увидеть произведения искусства из ведущих европейских музеев: Национальной художественной галереи имени Бориса Возняцкого во Львове, Дворцового музея Хет Лоо, Рейксмузеума в Амстердаме и Национального художественного музея им. М. К. Чюрлёниса. Ключевой частью выставки станет мультимедийная инсталляция «Тюльпановая лихорадка» голландского художника Йоса Агасси, предлагающая современный взгляд на так называемую «тюльпаноманию» в Нидерландах XVII века – один из первых задокументированных ценовых пузырей в мировой истории.

Выставка пригласит вас познакомиться с миром цветов в его разнообразных проявлениях – в живописи и элементах интерьера, ароматах и символах. Прекрасное дополнение к посещению выставки – прогулка по Французскому саду дворца Рундале, где многие растения и цветы, изображенные на произведениях искусства, также цветут в природе на десятигектарной территории дворцового сада.

#история #выставка #символика #искусство #культура #цветы #интерьер #музеи
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
