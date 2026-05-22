Найден простой способ уменьшить вред нитратов в пище

Дата публикации: 22.05.2026
Канадские медики и математики из Университета Ватерлоо выяснили, что обычная аскорбиновая кислота способна нейтрализовать опасные соединения, которые образуются в организме после употребления продуктов с нитратами.

Канадские медики и математики из Университета Ватерлоо выяснили, что витамин C активно нейтрализует потенциально канцерогенные молекулы, которые образуются в организме из-за накопления нитратов. Это объясняет, почему предыдущие исследования давали противоречивые результаты об опасности этих соединений. Исследование опубликовано в пресс-службе университета.

Нитраты и нитриты широко используются в сельском хозяйстве как удобрения, а также в производстве мясной продукции, в промышленности и медицине. Попадая в пищеварительный тракт, они часто превращаются в нитрозамины — токсичные и канцерогенные вещества. Поэтому во многих странах ввели ограничения на их содержание в пище. Однако до сих пор не было ясности, почему одни исследования показывали высокий риск рака, а другие — нет.

Учёные создали детальную компьютерную модель, включающую слюнные железы, желудок, кишечник и плазму крови, и просчитали круговорот соединений азота в организме. Оказалось, что скорость образования нитрозаминов зависит не только от концентрации нитратов в пище, но и от количества витамина C. Даже относительно низкие концентрации витамина C резко снижают накопление канцерогенных соединений азота, тем самым уменьшая риск развития рака.

Риск снижается ещё сильнее, если принимать пищевые добавки с витамином C одновременно с пищей, богатой нитратами, — это не только овощи и фрукты, но и колбасные изделия. Таким образом, противоречия в прошлых исследованиях объясняются разным уровнем потребления витамина C участниками экспериментов.

Практический вывод: употребление витамина C (например, в виде добавок или продуктов, богатых аскорбиновой кислотой) может служить простым и доступным способом снизить канцерогенные риски, связанные с нитратами в питании. Это не отменяет необходимости контроля за содержанием нитратов в продуктах, но даёт дополнительный инструмент защиты. Работа опубликована в авторитетном научном журнале.

По мнению редакции, результаты исследования еще раз показывают, насколько важен сбалансированный рацион для здоровья. Даже привычные витамины могут играть гораздо более серьезную защитную роль для организма, чем считалось ранее.

Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
