Новое исследование показало, что арбуз и арбузный сок обладают сразу несколькими полезными свойствами для организма. Ученые обнаружили, что этот популярный летний продукт богат антиоксидантами и веществами, поддерживающими здоровье сосудов и сердца.

Новые данные показали сразу несколько неожиданных полезных свойств арбуза и арбузного сока.

Исследование: арбуз оказался неожиданно богат антиоксидантами, связанными со снижением риска рака

Согласно работам, опубликованным в журнале Nutrients, люди, которые регулярно едят арбуз, как правило, получают больше витаминов и антиоксидантов, а также потребляют меньше сахара и насыщенных жиров.

Арбуз давно считается летним фаворитом благодаря высокому содержанию воды. Но одно из исследований показало, что арбузный сок также может поддерживать здоровье сосудов и работу сердца.

Что выяснили ученые

К такому выводу пришли ученые из Университета штата Луизиана после плацебо-контролируемого исследования с участием 18 здоровых молодых взрослых, которые ежедневно пили арбузный сок в течение двух недель.

Исследователи изучали действие двух соединений, содержащихся в арбузе — L-цитруллина и L-аргинина. Эти вещества участвуют в выработке оксида азота, который помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться — важный механизм для нормального кровообращения и сердечно-сосудистой функции.

Результаты показали, что арбузный сок помогал поддерживать работу сосудов во время гипергликемии — состояния повышенного уровня глюкозы в крови, часто связанного с диабетом, — а также влиял на вариабельность сердечного ритма.

«Мы понимаем, что выборка была небольшой — всего 18 здоровых мужчин и женщин, — и нужны дополнительные исследования. Но эта работа дополняет существующие данные о пользе регулярного употребления арбуза для кардиометаболического здоровья», — отметил профессор питания Джек Лоссо из Университета штата Луизиана.

Почему особенно полезны красные сорта

Особенно специалисты рекомендуют красные сорта арбуза, поскольку они содержат больше всего ликопина — мощного антиоксиданта. Он помогает бороться со свободными радикалами — высокоактивными молекулами, которые связаны с преждевременным старением, развитием рака и деменции.

Именно ликопин также придает красный цвет помидорам и многим другим фруктам и овощам.

«Арбуз — богатый источник антиоксидантов, витамина C и ликопина. Все они помогают снижать окислительный стресс и могут играть роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», — добавил Лоссо.

Чем еще полезен арбуз

Дополнительные данные Национального обследования здоровья и питания США показали, что люди, регулярно употребляющие арбуз, обычно получают больше:

пищевых волокон;

магния;

калия;

витамина C;

витамина A;

ликопина.

При этом две чашки арбуза содержат всего около 80 калорий, но обеспечивают примерно 25% суточной нормы витамина C и 8% витамина B6. Еще одно преимущество — арбуз примерно на 92% состоит из воды, что делает его удобным способом поддерживать гидратацию в жару или после тренировки.

По мнению редакции, арбуз вполне заслуженно считается одним из самых полезных летних продуктов. При умеренном употреблении он не только помогает поддерживать гидратацию, но и способен приносить дополнительную пользу сердцу, сосудам и организму в целом.