Новое исследование показало, что арбуз и арбузный сок обладают сразу несколькими полезными свойствами для организма. Ученые обнаружили, что этот популярный летний продукт богат антиоксидантами и веществами, поддерживающими здоровье сосудов и сердца.
Исследование: арбуз оказался неожиданно богат антиоксидантами, связанными со снижением риска рака
Согласно работам, опубликованным в журнале Nutrients, люди, которые регулярно едят арбуз, как правило, получают больше витаминов и антиоксидантов, а также потребляют меньше сахара и насыщенных жиров.
Арбуз давно считается летним фаворитом благодаря высокому содержанию воды. Но одно из исследований показало, что арбузный сок также может поддерживать здоровье сосудов и работу сердца.
Что выяснили ученые
К такому выводу пришли ученые из Университета штата Луизиана после плацебо-контролируемого исследования с участием 18 здоровых молодых взрослых, которые ежедневно пили арбузный сок в течение двух недель.
Исследователи изучали действие двух соединений, содержащихся в арбузе — L-цитруллина и L-аргинина. Эти вещества участвуют в выработке оксида азота, который помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться — важный механизм для нормального кровообращения и сердечно-сосудистой функции.
Результаты показали, что арбузный сок помогал поддерживать работу сосудов во время гипергликемии — состояния повышенного уровня глюкозы в крови, часто связанного с диабетом, — а также влиял на вариабельность сердечного ритма.
«Мы понимаем, что выборка была небольшой — всего 18 здоровых мужчин и женщин, — и нужны дополнительные исследования. Но эта работа дополняет существующие данные о пользе регулярного употребления арбуза для кардиометаболического здоровья», — отметил профессор питания Джек Лоссо из Университета штата Луизиана.
Почему особенно полезны красные сорта
Особенно специалисты рекомендуют красные сорта арбуза, поскольку они содержат больше всего ликопина — мощного антиоксиданта. Он помогает бороться со свободными радикалами — высокоактивными молекулами, которые связаны с преждевременным старением, развитием рака и деменции.
Именно ликопин также придает красный цвет помидорам и многим другим фруктам и овощам.
«Арбуз — богатый источник антиоксидантов, витамина C и ликопина. Все они помогают снижать окислительный стресс и могут играть роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний», — добавил Лоссо.
Чем еще полезен арбуз
Дополнительные данные Национального обследования здоровья и питания США показали, что люди, регулярно употребляющие арбуз, обычно получают больше:
пищевых волокон;
магния;
калия;
витамина C;
витамина A;
ликопина.
При этом две чашки арбуза содержат всего около 80 калорий, но обеспечивают примерно 25% суточной нормы витамина C и 8% витамина B6. Еще одно преимущество — арбуз примерно на 92% состоит из воды, что делает его удобным способом поддерживать гидратацию в жару или после тренировки.
По мнению редакции, арбуз вполне заслуженно считается одним из самых полезных летних продуктов. При умеренном употреблении он не только помогает поддерживать гидратацию, но и способен приносить дополнительную пользу сердцу, сосудам и организму в целом.
