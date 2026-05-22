Исследование: мужской мозг стареет быстрее, но женщины чаще страдают болезнью Альцгеймера 0 43

Lifenews
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мозг.

Крупное международное исследование с участием почти 5 тысяч пожилых добровольцев показало, что у мужчин объём мозга с возрастом уменьшается быстрее, чем у женщин. Однако это не объясняет более высокий риск болезни Альцгеймера у женщин.

Крупное международное исследование показало, что мозг мужчин с возрастом уменьшается быстрее, чем у женщин, но это не объясняет, почему женщины чаще страдают болезнью Альцгеймера. Исследователи рассматривают это как признак того, что причины деменции более сложны, чем просто износ мозга, сообщает Entrevue.

Ухудшение работы мозга более выражено у мужчин

Опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Это исследование основано на более чем 12 500 сканированиях МРТ, проведенных на 4726 пожилых добровольцах без когнитивных нарушений. Каждый участник прошел по крайней мере два сканирования с интервалом в три года. Ученые измерили уменьшение объема мозга в нескольких ключевых регионах, включая те, которые связаны с памятью и сенсорным восприятием.

Результаты очевидны: мужской мозг теряет больше объема в большем количестве областей. Постцентральная кора, участвующая в тактильном и болевом восприятии, сокращается в среднем на 2% в год у мужчин по сравнению с 1,2% у женщин.

Исследование также подтверждает, что серое вещество и некоторые структуры, такие как гиппокамп, необходимый для памяти, сокращаются быстрее у мужчин. Эти данные подтверждают идею о том, что старение мозга у мужчин происходит быстрее, что согласуется с в целом более короткой продолжительностью жизни. Тем не менее, у женщин по-прежнему почти в два раза выше риск развития болезни Альцгеймера.

Этот парадокс предполагает, что другие факторы — гормональные, генетические или средовые — играют роль в уязвимости женщин к заболеванию. Более длительное старение, различия в иммунном ответе или влияние половых гормонов после менопаузы могут способствовать этому дисбалансу.

Прежде всего, это исследование помогает нам лучше понять нормальное старение мозга, что является предпосылкой для различения патологических процессов. Она считает, что будущие исследования должны более подробно изучить роль долголетия, стресса, питания и социальных факторов в развитии нейродегенеративных заболеваний.

Очевидно, что мужской мозг, по-видимому, стареет быстрее, но женский мозг стареет иначе. Понимание этого нюанса может стать ключом к более эффективной профилактике болезни Альцгеймера — заболевания, причины которого выходят далеко за рамки простого вопроса течения времени.

Учёные приходят к выводу, что развитие деменции нельзя объяснить только скоростью старения мозга. Вероятнее всего, на риск болезни Альцгеймера влияют сочетания гормональных, генетических и внешних факторов, которые требуют дальнейшего изучения для разработки более точных методов профилактики.

#память #генетика #старение #мозг #болезнь Альцгеймера #деменция
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
