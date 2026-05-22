Когда происходят инциденты с беспилотниками, залетающими на территорию Латвии, удивляет то, что руководство Министерства обороны и министры ни разу толком не объяснили обществу, что происходит, хотя ситуация довольно простая, понятная и даже имеет позитивный смысл? уверен Имантс Лиепиньш.

Поскольку со стороны высших должностных лиц наблюдается явный дефицит информации, ниже приводится объяснение от очевидца войны в Украине. Желательно переслать и распространить этот текст как можно шире, чтобы люди наконец поняли, что именно происходит с беспилотниками, нарушениями воздушного пространства, возможными угрозами и предупреждениями через систему экстренных сообщений.

Пока что ясно, что по крайней мере часть латвийских военных понимает происходящее, потому что в официальных сообщениях армии обычно используется корректный термин — «беспилотные летательные аппараты». Разница в том, что у дрона есть оператор, а БПЛА летит автономно, без пилота, и именно такие аппараты залетают в Латвию.

Уже четыре года россияне каждую ночь запускают по украинским городам ракеты, планирующие бомбы, дроны и БПЛА. Украинцы способны сбивать большую часть, но не всё. Иранские «шахеды», самой распространённой российской версией которых является «Герань-2», украинцы пытаются либо сбить, либо хотя бы увести с курса при помощи собственных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Если такой «летающий мопед» теряет цель, он может залететь на территорию других стран. Самый известный пример — российский беспилотник, упавший в прошлом году возле Гайгалавы после полёта через Беларусь, когда у него закончилось топливо. В ответ на российскую агрессию Украина разработала собственные ракеты, беспилотники и дроны. Сейчас крупнейшим производителем считается компания «FirePoint», чьи БПЛА почти каждую ночь отправляются уничтожать российские нефтеперерабатывающие предприятия и портовую инфраструктуру. Те конкретные беспилотники, которые стартуют из Черниговской области и северной части Сумской области в сторону Санкт-Петербурга, обычно летят вдоль границ Беларуси, Латвии и Эстонии. Чтобы остановить их — чаще всего безуспешно — россияне пытаются сбить их с курса с помощью своих систем РЭБ, а также глушат GPS-сигналы на своей территории. На этой неделе западная пресса писала, что россияне специально стараются уводить украинские беспилотники влево, чтобы они намеренно залетали в воздушное пространство Латвии или Эстонии.

Когда такой потерявший ориентацию украинский БПЛА залетает в воздушное пространство Латвии, где GPS не глушится, он почти всегда восстанавливает координаты, понимает своё местоположение, разворачивается обратно в сторону Ленинградской области и продолжает полёт к своей настоящей цели. Именно поэтому предупреждения сначала поступают в Краславский и Лудзенский районы, затем в Балвский район, а спустя несколько часов отменяются, а утром в новостях появляется информация о том, что «в результате украинского удара уничтожена очередная российская нефтебаза и три терминала в Усть-Луге». Латвийская армия и союзники по НАТО хорошо понимают, что эти БПЛА попадают в воздушное пространство Балтии только потому, что Россия пытается им противодействовать и сознательно направляет их в нашу сторону. Пока украинские беспилотники над территорией Балтии лишь разворачиваются, восстанавливают ориентацию и продолжают свой полёт к цели, причин их сбивать нет. Точно так же никто не стал бы сбивать, например, украинский военно-транспортный самолёт Ан-125 «Руслан», если бы он с грузом оружия по пути из северной Швеции на аэродром Жешув в Польше случайно залетел в воздушное пространство Латвии, уклоняясь от угрозы со стороны Калининградской области.

Залетевшие в Латвию дроны или БПЛА следовало бы немедленно уничтожать только в двух случаях: если это аппараты российского происхождения или если они настолько потеряли курс, что начинают опасно приближаться к объектам на территории Латвии. Во всех остальных случаях — пусть продолжают выполнять свои боевые задачи на территории Российской Федерации.

Учитывая, насколько проста эта ситуация и насколько элементарно её можно объяснить, остаётся только ещё раз удивляться, почему высшие политические и чиновничьи лица государства даже не пытаются открыто и ясно говорить об этом с обществом. Ведь мы не хотели бы и не могли бы допустить, что эти чиновники сами только сейчас, прочитав эту статью очевидца войны в Украине, впервые вообще поняли, что происходит в нашем воздушном пространстве? Не так ли?