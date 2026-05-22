«Улучшим», «углубим», «усовершенствуем»: новое правительство Кулбергса не скупится на обещания 1 341

Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс.
ФОТО: LETA

Пока для кандидата в премьеры Андриса Кулбергса все складывается лучше, чем, наверное, он сам думал.

Напомним: президент, поручая Кулбергсу формирование правительства, отвел ему на подготовительную работу 10 дней — уже в понедельник, 25-го мая, кандидат в премьеры должен представить модель коалиции.

Однако уже в вечером среду, 20-го мая, будущий премьер договорился о весьма широкой правящей коалиции, у которой в Сейме будет (вместе с тремя независимыми депутатами) аж 69 мандатов, то есть конституционное большинство!

Новое правительство Кулбергса создают четыре политических силы: 1) Объединенный список, 2) Нацобъединение, 3) Союз зеленых и крестьян и 4) «Новое Единство».

Если с министрами пока ясности нет, то список приоритетов остается неизменным.

Понятно, что главный приоритет — безопасность. А в свете последних событий: безопасность от залетающих беспилотников. «Создадим эффективную систему обнаружения беспилотных аппаратов и будем совершенствовать системы противовоздушной обороны и электронной борьбы», – в частности, говорится в «Соглашении о задачах правительства и принципах работы».

Конечно, возникает вопрос: а почему на 5-м году войны в Украине, при том, что беспилотники активно используются все последние годы, наши политики только сейчас очнулись и заговорили о борьбе с дронами?! Впрочем, это уже вопрос риторический и будем считать, что лучше поздно, чем… слишком поздно.

Очевидно, что сам документ о планах работы писался «на коленке», в большой спешке, поэтому многие пункты плана, как говорится, не раскрыты. Не удалось избежать и традиционного словоблудия из серии «улучшим», «усовершенствуем», «оценим», «будем способствовать»…

Нет конкретики и в вопросе о будущем проекта века Rail Baltica, нет ясности и о том, что будущее правительство собирается делать с национальной авиакомпанией. Фраза о том, что правительство оценит бизнес-план airBaltic не успокаивает и не убеждает. Сколько раз уже оценивали! Хотелось бы понять: намерено ли правительство Кулбергса еще вкладывать в авиакомпанию денег налогоплательщиков, и если да, то на каких условиях?

Так или иначе, но ожидается, что новое правительство будет утверждено Сеймом уже 28-го мая.

#безопасность #коалиция #правительство #airbaltic #Rail Baltica #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
