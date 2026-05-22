Клещи «по расписанию»: пик активности приходится на утро и вечер 0 65

Дата публикации: 22.05.2026
Изображение к статье: Клещ.

В 2026 году клещи становятся опасны не только для любителей леса: укусы фиксируются в городских парках, на детских площадках и даже на собственных газонах. Эксперты отмечают, что пик активности паразитов приходится на утренние и вечерние часы.

Первая волна активности клещей приходится на апрель–май, вторая — на сентябрь–октябрь. Наибольший риск для людей создаёт конец весны и начало лета, когда кровососы голодны после зимней спячки.

Тактика их проста: клещ забирается на травинку, вытягивает передние лапки и терпеливо ждет. Когда мимо проходит человек или собака, он цепляется за одежду или шерсть. После этого паразит ползет вверх — в поисках открытого участка кожи, где можно присосаться незаметно. Основные места обитания — парки, скверы, дворы, садовые дорожки, старые кучи листвы и поленницы.

Утро и вечер: время выходить на охоту

Клещи — существа с четким расписанием. Они не активны круглые сутки. Основные часы их «работы» — утренние (с 8:00 до 11:00) и вечерние (с 17:00 до 20:00). В жаркие полуденные часы они прячутся в тени, в траве и влажных местах, пережидая зной. Ближе к закату, когда воздух остывает и повышается влажность, снова выходят на охоту.

Главная опасность укусов — перенос инфекций. Иксодовый клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, встречается у укушенных клещами чаще всего. Заболевание начинается с покраснения вокруг места укуса, иногда сопровождается слабостью, головной болью и повышением температуры. Если вовремя не обратиться к врачу, инфекция может распространяться на суставы, сердце и нервную систему, поэтому внимательный осмотр после прогулки на природе крайне важен.

Клещевой вирусный энцефалит встречается реже, но его последствия могут быть серьёзными. Вирус поражает мозг и спинной мозг, вызывая воспаление и неврологические симптомы. В эндемичных регионах эксперты советуют не только защищать себя от укусов, но и вакцинироваться, чтобы снизить риск опасного заболевания.

Как защититься

Специалисты дают рекомендации:

  • носить светлую, закрытую одежду;

  • заправлять брюки в носки;

  • использовать репелленты;

  • регулярно осматривать себя и домашних животных;

  • после прогулки принимать душ и проверять одежду.

При укусе клеща важно действовать аккуратно: обратиться в медпункт или удалить паразита самостоятельно с помощью пинцета или клещеверта, обработать ранку антисептиком и следить за симптомами боррелиоза.

Зная «расписание охоты» клещей и правила безопасности, можно минимизировать риск укусов и спокойно наслаждаться природой. Информация и профилактика остаются лучшей защитой от этих опасных паразитов.

#медицина #безопасность #природа #клещи #профилактика #болезни #укусы #вирусы #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
