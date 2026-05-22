Учебные заведения самоуправления Риги не будут работать, если на 6 часов утра в столице будет действовать оповещение по мобильной сети об угрозе в воздушном пространстве, сообщил руководитель комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Гиртс Лапиньш.

Если разосланное оповещение не будет отозвано до 6 часов утра, родителям не следует приводить и отпускать детей в учебные заведения, кружки, лагеря.

Если же угроза будет объявлена во время занятий, дети останутся в учебном заведении до ее окончания и будут доставлены в безопасное место. Во время воздушной угрозы родителям не разрешат забирать детей из детских садов и школ.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс сообщил на пресс-конференции, что самоуправление разработало для жителей инструкцию действий на случай угрозы прилета дронов и проведет информационную кампанию, чтобы рижане знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Как рассказал Лапиньш, алгоритмы действий позаимствованы у Украины, где идут активные боевые действия.