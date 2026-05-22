Выбирай тележку шире! C 1 июля в Латвии должны подешеветь конкретные продукты 0 320

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тележки для продуктов

Сегодня в Министерстве экономики было подписано соглашение с торговцами пищевыми продуктами и представителями розничной торговли, цель которого - в полном объеме обеспечить снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 21% до 12% на определенные основные продукты питания в магазинах с 1 июля этого года.

В ходе встречи было заключено соглашение о честной передаче снижения ставки НДС. Его цель - обеспечить в конечных ценах в магазинах полное отражение снижения ставки НДС с 21% до 12% на хлеб, свежее молоко, свежее охлажденное мясо птицы и свежие яйца птицы.

Также было подписано дополнение к меморандуму о торговле продуктами питания.

Цель дополненного меморандума - повысить доступность основных продуктов питания для жителей Латвии за счет расширения ассортимента товаров в корзине продуктов по низкой цене, улучшения их узнаваемости и видимости, а также содействия изменению потребительских привычек в пользу осознанного выбора товаров латвийских производителей.

Подписавшие меморандум стороны договорились расширить предложение корзины продуктов по низкой цене, дополнив ассортимент в десяти категориях товаров, а также обязались рассмотреть возможность проведения национальной кампании по расширению ассортимента местной продукции.

#торговля #Латвия #магазины #НДС #экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
