Новый рейтинг партий показал интересную картину

Дата публикации: 22.05.2026
LETA
Наибольшее падение популярности среди партий зафиксировано у Национального объединения (NA), а среди партнёров прежнего правительства самый высокий рейтинг у партии «Прогрессивные», свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра SKDS, проведённого по заказу Латвийского телевидения (LTV).

Опрос был проведён ещё до событий, приведших к падению правительства Эвики Силини («Новое Единство»).

Если бы выборы состоялись завтра, партия «Латвия на первом месте» получила бы 9,3% голосов — это рост на 2,4 процентного пункта. На втором месте оказались бы «Прогрессивные» с 7,8% — рейтинг партии вырос на 0,9 процентного пункта. Далее следует «Объединённый список», за который готовы голосовать 6,8% избирателей — рост составил 0,8 процентного пункта.

Следующая по популярности партия — «Суверенная власть» с неизменной поддержкой в 6,2%. За ней идёт объединение «Новое Единство» с рейтингом в 5,9%.

Поддержка Союза зелёных и крестьян (ZZS) выросла так же, как и у «Прогрессивных», — на 0,9 процентного пункта, достигнув 5,6%.

Тем временем рейтинг Национального объединения снизился наиболее резко — с 6,4% до 4,4%.

Внизу рейтинга находится партия «Платформа 21» с поддержкой 0,2% избирателей. Далее следуют движение «Par!» с 0,3%, Новая консервативная партия — с 0,7%. Латвийский русский союз и партия «Восходящее солнце Латвии» получили бы по 1%, «Центр согласия» — 1,5%, а «Для развития Латвии» — 1,7%.

Поддержка партии «Stabilitātei!» в этом опросе снизилась на 0,1 процентного пункта — до 2,6%. В то же время партия «Мы меняем правила» увеличила поддержку с 2,1% до 3,3%.

После перерасчёта ответов только тех респондентов, которые уже определились с выбором и готовы участвовать в выборах, пятипроцентный барьер преодолели бы восемь партий.

Первое место разделили бы «Латвия на первом месте» и «Прогрессивные» — по 14,9%. Далее следовали бы «Объединённый список» с 11,5%, «Новое Единство» — с 11,3%, «Суверенная власть» — с 10%, ZZS — с 8,7%, Национальное объединение — с 8,2%, а партия «Мы меняем правила» впервые преодолела бы проходной барьер с 5,2%.

Ниже пятипроцентного порога в этом перерасчёте остались бы «Stabilitātei!», «Для развития Латвии», «Центр согласия» и остальные партии.

#выборы #Латвия #партии #рейтинг #политика #опрос
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
