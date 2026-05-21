Неожиданным оказалось голосование по поводу утверждения директора Пурвциемской средней школы. Как правило, все прошедшие должностной конкурс и профильный комитет Думы кандидаты, автоматически утверждаются.

Но не на сей раз: депутат Рудолфс Бреманис начал дотошно выяснять родство номинированного Дениса Клюкина (бывший директор Ринужской средней школы). Докопался до того, что его отцом является многолетний директор Пурвциемской средней школы Юрий Клюкин (уже тоже бывший).

Вот и промежуточный итог: «за» голосует 29 депутатов, а 26… не участвует в голосовании. Среди последних сам Д.Клюкин (не имеет права голосовать по своему назначению), а также, что пикантно, «Суверенная власть» вместе с Национальным объединением. Видимо, почувствовали возможность провести своего кандидата!

Так как первый тур закончился безрезультатно, был объявлен перерыв – но второй раунд закончился в пользу Дениса Юрьевича. В благодарственном слове он сказал, что за 11 лет воспитал около 1000 выпускников, которые представляют государство под красно-бело-красным флагом!