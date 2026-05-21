В Риге актуализирован план действий на случай потенциальной угрозы, сообщил агентству LETA через свою советницу мэр Риги Виестурс Клейнбергс (P).

«Хочу подчеркнуть, что Рига находится в тесном контакте со службами, и в самоуправлении нет никаких признаков воздушной угрозы. Однако, учитывая события этой недели, связанные с угрозой воздушного пространства, Рижское самоуправление обновило свой план действий на случай потенциальной угрозы», — отмечает Клейнбергс.

Мэр поручил ответственным учреждениям обследовать образовательные учреждения и другие общественные здания самоуправления, чтобы обновить информацию о возможностях укрытия и проверить готовность служб оперативно реагировать.

«Я призываю жителей сохранять спокойствие и использовать только проверенные источники информации», — говорит Клейнбергс.

В случае возможной воздушной угрозы он призывает следить только за официальной информацией через экстренные уведомления, а также каналы Национальных вооружённых сил, пожарно-спасательной службы, полиции и пр.

«Учитывая недавние инциденты с дронами в воздушном пространстве Латвии и других стран Балтии, а также объявленную на этой неделе тревогу в Вильнюсе, мы разработали базовые алгоритмы для жителей о том, как действовать в случае угрозы дронов. Также подготовлен алгоритм действий для образовательных учреждений Риги», — отмечает один из вице-мэров города.

Как сообщалось, в четверг уже третий день подряд на востоке Латвии объявляются предупреждения о возможных угрозах воздушного пространства.