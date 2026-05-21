Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Государственной полиции в четверг задержали в Латвии ранее объявленного в международный розыск бывшего бойца Французского иностранного легиона Давида Круминьша, сообщили в полиции.

Завтра, 22 мая, его доставят в суд для решения вопроса о мере пресечения — аресте, а затем, после соблюдения необходимых процедур, передадут Германии.

Как ранее сообщало LETA, Круминьш, обвиняемый в организации похищения человека, уклонялся от экстрадиции в Германию.

Ранее в полиции поясняли, не называя имени, что после вступления в силу решения о выдаче лица иностранному государству Генеральная прокуратура поручила полиции организовать передачу Круминьша представителям правоохранительных органов другой страны. Поскольку к нему не была применена мера пресечения, связанная с лишением свободы, мужчину проинформировали о месте и времени передачи.

Круминьш подтвердил получение информации, однако в назначенное время и место не явился.

В прокуратуре напомнили, что Круминьш был задержан в ноябре 2025 года в ходе международной операции. Тогда полиция просила суд заключить его под стражу, однако суд, учитывая характеристику личности и обещания сотрудничать, отказал в аресте, применив более мягкую меру пресечения.

После этого Круминьш был объявлен в международный розыск за уклонение от исполнения решения об экстрадиции. Прокуратура поручила полиции его задержать.

В прессе Круминьша называли участником различных телешоу и инфлюенсером. Из его прошлых интервью, в том числе порталу «apollo.lv», следует, что он восемь лет служил во Французском иностранном легионе и утверждал, что состоял в подразделении ближней охраны (телохранителей), которое со временем планировало стать частной армией. Во время одного из тренировочных проектов в Мьянме он якобы провёл 35 дней в плену.

В ноябре прошлого года в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, в которой участвовали латвийская полиция, а также правоохранительные органы Дании, Франции и Европол, были задержаны четыре гражданина Латвии по подозрению в организации похищения человека на территории Германии.

Операция была направлена против группы наёмников, нанятых конкурирующей организованной преступной группировкой для похищения руководителя албанской сети наркоторговли. Предполагалось похитить человека, связанного с организацией кражи нескольких тонн марихуаны стоимостью в миллионы евро.

На основании ранее полученной информации о готовящемся преступлении и при поддержке немецких коллег сотрудники Управления международного сотрудничества и подразделения по борьбе с организованной преступностью установили организатора и его сообщников — все они оказались гражданами Латвии.

В ходе расследования были собраны доказательства их причастности, и в январе этого года при поддержке антитеррористического подразделения «Omega» в Риге был задержан мужчина 1990 года рождения, который взял на себя организацию похищения. Остальные участники были задержаны во Франции, Дании и Великобритании.

Все подозреваемые обладали специальной подготовкой и экипировкой для совершения преступления. Организатор был бывшим легионером Французского иностранного легиона. Ещё двое участников ранее были задержаны в Германии.

На сайте Европола указано, что операция была направлена против граждан Латвии, часть которых ранее служила во Французском иностранном легионе. Эти высококвалифицированные лица имели профессиональное снаряжение и действовали в интересах организованной преступной группировки.

В день операции в Дании, Франции, Латвии и Великобритании были арестованы четыре человека, а двое задержанных в Германии ещё в октябре 2024 года уже осуждены судом.

Европол отмечает, что операция связана с растущим явлением, когда преступники предлагают свои услуги для совершения насильственных действий по заказу других криминальных синдикатов. В данном случае преступные группировки нанимали хорошо подготовленных специалистов для выполнения силовых задач.

По данным расследования, всё чаще в организованной преступности используются бывшие бойцы спецподразделений. Некоторые подозреваемые в этом деле — бывшие военнослужащие Французского иностранного легиона.

Европол также отметил тревожную тенденцию, связанную с войной в Украине: бывшие военнослужащие с боевым опытом после возвращения с фронта могут использовать свои навыки в интересах организованной преступности, создавая потенциальную угрозу безопасности.