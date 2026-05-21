Лидер укрепляет позиции, новенькие подтягиваются. Рейтинг партий до кризиса

Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

Рейтинг политических сил

Социологи провели опрос еще до ухода Эвики Силини в отставку и выдвижения нового кандидата в премьеры.

Итак, последний опрос латвийцев по поводу их политических предпочтений, был проведен за несколько дней до правительственного кризиса. Поэтому о реакции избирателей на отставку Силини и создание нового правительства мы узнаем только из следующего опроса, который будет проведен в конце мая-начале июня.

Согласно же нынешнего опроса, проведенного SKDS, по заказу Латвийского ТВ, самой популярной партией снова стала "Латвия на первом месте", которая за месяц только упрочила свои позиции. Если бы выборы в Сейм были бы проведены сегодня, то партия Шлесерса могла бы рассчитывать на поддержку 14,9% граждан ЛР. Столько же избирателей готовы голосовать за "Прогрессивные".

Тройку лидеров с заметным отставанием замыкает Объединенный список - 11,5% голосов.

На четвертой строчке "Новое Единство", за которое были бы готовы голосовать 11,3% респондентов. Уже совсем близко к этой политической силе "Суверенная власть" с 10% поддержки избирателей.

В следующем Сейме могут быть представлены и Союз зеленых и крестьян (8,7%) и Нацобъединение, чья популярность заметно снизилась - сегодня за эту партию готовы голосовать 8,2% опрошенных.

Впервые пятипроцентный барьер в рейтинге преодолела новая политическая сила - "Мы меняем правила игры" режиссера Алвиса Херманиса - его поддерживают пока 5,2% респондентов.

До выборов еще более 4 месяцев и все еще может измениться.

Автор - Абик Элкин
