Мы не разрешали запускать боевые дроны по России – президенты Балтии сделали заявление 5 1078

Политика
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо).

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо).

ФОТО: president.lv

Главы Эстонии, Латвии и Литвы сделали совместное заявление о ситуации на восточном фланге НАТО, в котором осудили клеветническую кампанию Кремля против стран Балтии.

«Мы — президенты Эстонии, Латвии и Литвы Алар Карис, Эдгарс Ринкевичс и Гитанас Науседа — обсудили недавние нарушения воздушного пространства стран Балтии, в результате которых беспилотные летательные аппараты, прибывшие из Российской Федерации и Беларуси, пересекли наши государственные границы, нарушив тем самым также восточный фланг НАТО и внешнюю границу Европейского союза», — отмечают главы балтийских государств.

«Мы самым решительным образом осуждаем подобные нарушения и категорически отвергаем продолжающуюся дезинформационную кампанию Российской Федерации против наших стран. Будучи ответственными союзниками по НАТО, страны Балтии никогда не позволяли использовать свою территорию или воздушное пространство для атак беспилотников по целям на территории России», — говорится в совместном заявлении.

«Мы также отвергаем и полностью осуждаем угрозы России в адрес Латвии, прозвучавшие на заседании Совета Безопасности ООН 19 мая. Распространяя безосновательные обвинения, Российская Федерация пытается отвлечь внимание международного сообщества от своей незаконной агрессивной войны против Украины и от права Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Страны Балтии продолжают быть солидарны с Украиной», — считают президенты Эстонии, Латвии и Литвы.

Они подтвердили свое доверие НАТО, коллективной обороне и трансатлантическому единству, а также подчеркнули необходимость поддерживать сильную и надежную позицию сдерживания и обороны, в том числе посредством устойчивых инвестиций в оборону и справедливого распределения нагрузки.

Президенты подчеркивают, что укрепление обороноспособности на восточном фланге НАТО остается приоритетом, особенно в части надежной и мощной противовоздушной обороны. «Поэтому мы считаем важным перейти от воздушного патрулирования к противовоздушной обороне и усилить нынешнее присутствие союзников в наших странах средствами борьбы с беспилотниками», — отмечают главы государств.

«Мы вновь призываем Российскую Федерацию прекратить агрессивную войну против Украины и согласиться на немедленное, полное и безоговорочное прекращение огня. Это стало бы первым шагом к справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом ООН и его принципами», — говорится в заявлении.

#НАТО #Украина #дезинформация #оборона #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
