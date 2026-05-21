Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Балцерс идет на рекорд Балдериса, а его команда с треском проигрывает финнам 2 575

Спорт
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV

Рудолф Балцерс.

ФОТО: LETA

В матче Чемпионата мира сборная Латвии проиграла команде Финляндии со счетом 1:7.

Одна хорошая новость – гол Рудолфа Балцерса в самом начале игры. Таким образом, в его зачете уже пять голов на этом Чемпионате мира – остальные хоккеисты сборной Латвии сумели забить только один гол на всех.

Последний раз выходец из Латвии забивал больше всех голов на Чемпионате мира почти полвека назад – в 1978 года. Это был Хелмут Балдерис, который забил 9 шайб.

Тогда, кстати, в турнире принимало участие всего 8 команд. Сейчас – 16. То есть, чтобы повторить достижение Балдериса надо забивать 18. Ну и выигрывать чемпионат, как это сделала сборная СССР, цвета которой защищал Хелмут Балдерис.

Впрочем, вернемся к нашим баранам. Финны легко и непринужденно накидали 6 шайб вставшему в ворота Мареку Митенсу. В начале 3-го периода его сменил Густав Григалс и пропустил еще одну.

Финны, как могли, пытались помочь своим противникам – дважды удалились в третьем периоде и оставили латвийскую команду впятером против трех финских игроков. Но и это не помогло. Неприятный счет остался без изменения до конца игры.

Однако не все так безнадежно. Что попасть в вожделенный четвертьфинал надо выигрывать три оставшихся игры. И если с Британией и Венгрией проблем быть не должно, то с США придется пободаться.

×
Читайте нас также:
#хоккей #Финляндия #Латвия #спорт #чемпионат мира #сборная
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею
Изображение к статье: Шакира
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Наша Латвия
Изображение к статье: Давидс Круминьш
ЧП и криминал
Изображение к статье: ID карта
Политика
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Политика
5
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене
В мире
1
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Наша Латвия
Изображение к статье: Давидс Круминьш
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео