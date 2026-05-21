Одна хорошая новость – гол Рудолфа Балцерса в самом начале игры. Таким образом, в его зачете уже пять голов на этом Чемпионате мира – остальные хоккеисты сборной Латвии сумели забить только один гол на всех.

Последний раз выходец из Латвии забивал больше всех голов на Чемпионате мира почти полвека назад – в 1978 года. Это был Хелмут Балдерис, который забил 9 шайб.

Тогда, кстати, в турнире принимало участие всего 8 команд. Сейчас – 16. То есть, чтобы повторить достижение Балдериса надо забивать 18. Ну и выигрывать чемпионат, как это сделала сборная СССР, цвета которой защищал Хелмут Балдерис.

Впрочем, вернемся к нашим баранам. Финны легко и непринужденно накидали 6 шайб вставшему в ворота Мареку Митенсу. В начале 3-го периода его сменил Густав Григалс и пропустил еще одну.

Финны, как могли, пытались помочь своим противникам – дважды удалились в третьем периоде и оставили латвийскую команду впятером против трех финских игроков. Но и это не помогло. Неприятный счет остался без изменения до конца игры.

Однако не все так безнадежно. Что попасть в вожделенный четвертьфинал надо выигрывать три оставшихся игры. И если с Британией и Венгрией проблем быть не должно, то с США придется пободаться.