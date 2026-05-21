Латышская поговорка гласит, что лучшие грибные места передаются по наследству — настоящий латыш скорее унесёт их с собой в могилу, чем раскроет кому-то. Но произошло настоящее чудо: один пациент не только признался медикам, что у него есть секретные грибные места, но даже нарисовал карту, как туда добраться.

Эвита в соцсети X пишет: «Пациент нарисовал мне карту, как добраться до двух его грибных мест. (Куда ехать, сколько километров после каждого поворота и так далее.) Думаю, это уже ничто не сможет переплюнуть.»

Комментаторы были шокированы поступком пациента и начали гадать о причинах:

«Он умирающий? Или вы лично вытащили его с того света? Других вариантов нет.»

Ласма спросила автора публикации: «Подождите, это пациент, который уже не дождётся следующего грибного сезона и ему некому передать такое важное наследство?»

На что автор дала развёрнутый ответ: «Дождётся, дождётся! Я записала его на операцию уже после грибного сезона, и он был очень рад, что не придётся пропускать сезон.»

Один из пользователей подвёл итог: «В Латвии более высокой награды просто не существует.»