Латышская поговорка гласит, что лучшие грибные места передаются по наследству — настоящий латыш скорее унесёт их с собой в могилу, чем раскроет кому-то. Но произошло настоящее чудо: один пациент не только признался медикам, что у него есть секретные грибные места, но даже нарисовал карту, как туда добраться.
Эвита в соцсети X пишет: «Пациент нарисовал мне карту, как добраться до двух его грибных мест. (Куда ехать, сколько километров после каждого поворота и так далее.) Думаю, это уже ничто не сможет переплюнуть.»
Комментаторы были шокированы поступком пациента и начали гадать о причинах:
«Он умирающий? Или вы лично вытащили его с того света? Других вариантов нет.»
Ласма спросила автора публикации: «Подождите, это пациент, который уже не дождётся следующего грибного сезона и ему некому передать такое важное наследство?»
На что автор дала развёрнутый ответ: «Дождётся, дождётся! Я записала его на операцию уже после грибного сезона, и он был очень рад, что не придётся пропускать сезон.»
Один из пользователей подвёл итог: «В Латвии более высокой награды просто не существует.»
Pacients man uzzīmēja karti, kā nokļūt līdz viņa divām sēņu vietām. (Kur jābrauc, cik km katrā pagriezienā utml.) Es domāju, ka šo nekas nevar pārspēt.— Evita (@Evita_ELei) May 19, 2026
