«ШОКИРУЮЩЕ! Государственное учреждение Фонд интеграции общества требует от сотрудников знания русского языка, дискриминируя всех молодых людей, родившихся после 1991 года! Бюро по правам человека, почему вы допускаете дискриминацию в Латвии? Трудовая инспекция, просьба устранить нарушение закона!», – пишут бдительные граждане и приводят фотокопию документа.

В нем действительно сказано, что государственный Фонд интеграции общества (ФИО) ищет секретаря. Среди десятка требований к кандидатам (кандидаткам) указано пожелание понимать английский и русский языки. Кстати, зарплату секретарю обещают 120-1300 евро на руки.

На «шокирующее» требование знать русский язык быстро отреагировали в ФИО. Там оправдываются:

«Фонд социальной интеграции ознакомился с мнениями, высказанными в публичном пространстве, относительно указанных в объявлении о вакансии желаемых знаний русского языка. Хотим подчеркнуть, что работа в фонде ведется на латышском языке, и знания иностранных языков в данной вакансии не установлены как обязательное требование! Указание на желаемые знания русского языка было включено с учетом специфики обязанностей должности и повседневной работы с различными группами общества, включая гражданских лиц из Украины».

Попытка прикрыться украинцами не увенчалась успехом. В адрес ФИО посыпались обвинения со стороны пользователей интернета.

Эвдин Шноре: – Если работа с «гражданскими жителями Украины», то почему желательны знания русского, а не украинского языка? Может, скажете, как есть: с украинцами мы прикрываемся тогда, когда нужен предлог для обслуживания местных русских по-русски.

Айварс Локманис: – Таким образом, если есть два кандидата — один без, другой с русским языком, будет выбран тот, у кого есть русский язык.

Айнар Зелч: – И они не поняли или не захотели понять, что время русского языка прошло — по-русски не говорят даже в Беларуси. Они не понимают, что Россия закончилась.

Даце Линдберг: – У вас вообще есть хоть немного совести? У украинцев есть УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК! Українська мова!!! Отстаньте уже наконец со своим русским языком от всех! Вы за государственные деньги продолжаете преступную русификацию Латвии!»

Deduktors: – Так вы не только русифицируете латышей, но и заставляете украинцев говорить по-русски??

Илзе: – В Украине есть территории, где тревоги реже, чем сейчас в Лудзе. Новых мигрантов из Украины нам больше не нужно принимать. Кто приехал несколько лет назад, пусть учится латышскому или уезжает.

Тофикс: – Напоминанить — а почему Фонд общественной интеграции все еще не ликвидирован??