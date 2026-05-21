В Афганистане Талибан снизил возраст для вступления девочек в брак с 16 до 9 лет, сообщает The Times.

Согласно решению, минимальный возраст привязали к наступлению половой зрелости. Согласно крупнейшей и старейшей суннитской школе исламского права, минимальный возраст полового созревания - это 9 лет. Обычно оно начинается в возрасте от восьми до тринадцати лет.

Молчание девочки после достижения половой зрелости интерпретируется как согласие на брак.

Новый закон постановляет, что девочки, которые были выданы замуж до достижения половой зрелости, могут выйти из него только через суд талибов и только при определённых условиях - если опекуны, которые выдали девочку замуж, будут признаны жестокими, психически неполноценными или морально разложившимися.

Если муж жестоко обращается с женой, это не является основанием для развода.