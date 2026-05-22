Готов к труду? А к обороне? Нацобъединение предлагает забирать в армию тех, кто не работает и не учится 3 757

Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Солдаты в строю

В Латвии около 30 тысяч молодых людей не работают и не учатся, и именно их, а не студентов или работающих, нужно в первую очередь привлекать в Службу государственной обороны, считает депутат Сейма от Национального объединения Артур Бутанс.

В эфире программы «Preses klubs» на TV24 председатель подкомиссии Сейма по экспорту и конкурентоспособности Артур Бутанс высказался о проблемах занятости молодежи, возможностях практики и Службе государственной обороны. По словам политика, в Латвии насчитывается около 30 тысяч молодых людей, которые «не работают и не учатся». Именно на эту категорию, по его мнению, государству следует обратить особое внимание.

«На мой взгляд, именно они должны стать теми, кого мы в первую очередь — я сейчас говорю о мужчинах — призываем в Службу государственной обороны. Не выдергивать кого-то из учебы или с работы, а сначала тех, кто не работает и не учится», — заявил Бутанс.

«Женщины, которые хотят служить, могут делать это добровольно, но без обязательного призыва», — при этом отметил депутат.

Бутанс считает, что проблема молодежи, выпавшей из системы образования и рынка труда, актуальна для всей Европы. Хотя, по его словам, Латвия на общем фоне выглядит относительно неплохо, цифра в 30 тысяч молодых людей остается тревожной.

Политик также затронул тему трудовой миграции. По его мнению, государству следует в первую очередь искать способы вовлечь в рынок труда собственную молодежь, а не компенсировать нехватку работников за счет приезжих. «Если мы сейчас вводим 20 тысяч мигрантов, то лучше заменить их нашими молодыми людьми, дать возможность именно им», — сказал Бутанс.

#образование #Латвия #молодежь #трудоустройство #трудовая миграция #рынок труда #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
