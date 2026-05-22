Уже несколько дней общество наблюдает за непривычной перебранкой между депутатом Сейма Армандсом Краузе и генпрокурором Армином Мейстерсом. Оба обвиняют друг друга во лжи, депутат "угрожает" генпрокурору судом, а генпрокурор советует Краузе сойти с политической сцены. Напомним, что полемика началась после задержания теперь уже бывшего министра земледелия Краузе и запуска уголовного процесса по т.н.делу о поддержке частного бизнеса деревообработчиков.

Сегодня утром на эту публичную перепалку решил отреагировать в социальных сетях и кандидат в премьеры Андрис Кулбергс:

"В последнее время мы видим более публично открытую коммуникацию от Генпрокуратуры и генпрокурора лично. В обществе/политической среде это тоже вызвало определенный момент удивления и даже шока.

Хочу подчеркнуть очень четкий принцип — моя задача не комментировать процесс расследования или пытаться любыми способами повлиять на работу правоохранительных органов. Генеральная прокуратура является независимым органом. Именно поэтому я не буду вступать в публичные дискуссии с генпрокурором Армином Мейстером. У меня нет ни права, ни желания хотя бы косвенно влиять на работу правоохранительных органов или на восприятие обществом конкретных процессов.

Если начат процесс судопроизводства, то окончательное слово принадлежит суду. Сейчас самое важное - дождаться решения суда и уважать принципы правового государства.

Доступность древесины, как ресурса Латвии и "Латвияс валстс межи", необходимо обязательно привести в порядок так, чтобы он был доступен всем коммерсантам на честных, открытых, понятных условиях. Только так и только так нам удастся развить современные перерабатывающие заводы с высокой добавленной стоимостью."

Этот комментарий Кулбергса, видимо, следует воспринимать, как призыв к Краузе прекратить публичный спор с генпрокурором. Вероятно, это и обращение к генпрокурору с намеком о том, что пора уже завершать публичные дискуссии и пусть все решает суд, когда до него дойдет дело.