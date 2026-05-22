Может ли моча помочь разрешить кризис удобрений в Европе? Шведские футбольные болельщики отправились в туалеты в поисках ответа. В этом году шведские футбольные фанаты примут участие в необычном турнире, он пройдет под девизом: "Помочись ради планеты".

В воскресенье (24 мая) стадион "Эледа", на котором играет "Мальме", откроет свои двери и туалеты для реализации инициативы, направленной на сбор 1 000 литров человеческой мочи.

Цель? Победить зависимость Швеции от импорта синтетических удобрений на основе ископаемого топлива. Согласно исследованиям Центра международного экологического права (CIEL), эти азотные удобрения ежегодно производят 1,13 миллиарда тонн CO2-эквивалента, что превышает выбросы всего авиационного сектора.

Хотя эти выбросы уже давно вызывают беспокойство у экспертов по климату, в последние недели синтетические удобрения оказались под дополнительным огнем, поскольку геополитическая нестабильность угрожает поставкам.

Из-за того, что Иран продолжает блокировать жизненно важный судоходный Ормузский пролив, около трети мировой торговли удобрениями было приостановлено, что поставило под угрозу сельское хозяйство и продовольственную безопасность во всем мире.

Пролив также является ключевым для транспортировки природного газа, который необходим для производства синтетических азотных удобрений, широко используемых в Европе и за ее пределами.

Является ли человеческая моча жизнеспособной альтернативой синтетическим удобрениям?

Человеческая моча богата "большой тройкой" питательных веществ, необходимых для роста растений: азотом, фосфором и калием. Они также являются ключевыми ингредиентами синтетических удобрений.

Шведский университет сельскохозяйственных наук (SLU), производитель овсяного молока Oatly, компания Malmö FF и Sanitation360 объединили свои усилия, чтобы изучить возможность использования мочи в качестве круговой и безопасной альтернативы для удобрения сельскохозяйственных культур, для чего они будут перерабатывать мочу, собранную на стадионе, в удобрение.

"Речь идет об использовании ресурса, который мы в настоящее время тратим впустую", - объяснил Бьорн Виннерос, профессор SLU и эксперт Sanitation360.

"Нам также необходимо изменить образ мышления, потому что сбор и повторное использование мочи - это не более странно, чем та же переработка пластика. Сегодня мы уже используем навоз коров, свиней и кур в качестве удобрения - и это совершенно нормальное явление".

Для реализации проекта на домашнем стадионе "Мальме" было установлено 15 писсуаров и один туалет, способный собирать мочу.

С начала встречи в это воскресенье и до заключительного домашнего матча "Мальме" в шведском сезоне 29 ноября стадион станет полигоном для испытания технологии сбора мочи, а также гигиены, логистики и общественного признания.

В рамках исследования также проводится оценка безопасности удобрения, полученного из мочи, для пищевых культур - ключевой вопрос, учитывая опасения по поводу остатков фармацевтических препаратов и патогенов, которые должны быть устранены, прежде чем этот подход будет принят в широком масштабе.

В случае успеха проект может открыть возможности для адаптации туалетной инфраструктуры и разработки будущих систем, способных собирать мочу в массовом масштабе.

Он также способен решить другую проблему: бремя очистки сточных вод на таких крупных объектах, как стадион вместимостью 22 500 человек. Некоторые питательные вещества, содержащиеся в человеческой моче, в настоящее время не восстанавливаются и попадают в озера и моря в качестве загрязнителей.

По оценкам исследователей, теоретически моча может заменить до 30 процентов синтетических удобрений, используемых в Швеции.

В долгосрочной перспективе исследователи также намерены изучить, готовы ли потребители принять продукты питания, произведенные с использованием питательных веществ, полученных из мочи.