Разведка НАТО отследила действия Северного флота РФ, которые предполагают попытки размещения на морском дне ракет, способных нести ядерное оружие, сообщил канал ARD со ссылкой на расследование.
Некоторые действия Северного флота России могут говорить о попытках разместить на морском дне ракеты, способные нести ядерные боеголовки, говорится в материале программы Tagesschau на телеканале ARD в четверг, 21 мая, со ссылкой на данные расследования двух других немецких телеканалов - WDR и NDR.
Как отмечается, журналисты-расследователи в течение нескольких месяцев изучали секретный проект под кодовым названием "Скиф": анализировали спутниковые снимки, изучали российские научные базы данных и исторические документы, беседовали с военными и экспертами.
Согласно полученной информации, в том числе на основании данных разведывательных служб НАТО, "Россия, возможно, уже много лет работает над размещением баллистических ракет в море способом, неизвестным до сих пор", говорится в материале. "Эти пусковые установки будет практически невозможно обнаружить и уничтожить", - подчеркивают в расследовании.
НАТО: Ракеты могут стартовать с морского дна и иметь дальность в несколько тысяч километров
По данным НАТО, на которые ссылаются немецкие расследователи, специально под российский военный проект была разработана ракета "Скиф" - модифицированная версия ракеты "Синева", состоящей на вооружении российских подводных лодок. Согласно сообщению, эти новые ракеты могут запускаться с морского дна и иметь дальность в несколько тысяч километров. Их первые испытания, как утверждается, прошли "несколько лет назад".
По информации западных разведслужб, ракеты, способные нести ядерные боеголовки, могут размещаться в специально созданных шахтах или контейнерах на глубине в несколько сотен метров. Предполагается, что они смогут долгое время находиться на морском дне и по необходимости запускаться дистанционно.
Источники НАТО также утверждают, что для установки ракетных шахт могут использоваться судно "Звездочка" и подводная лодка "Саров", дислоцируемые в городе Северодвинск на берегу Белого моря. Ни НАТО, ни Минобороны России не прокомментировали проект "Скиф" по запросу Tagesschau. Посольство РФ в Берлине сообщило, что у него нет информации по данному вопросу, уточняет программа.
Эксперт: Цели Москвы - сохранить ядерное сдерживание при меньших расходах
Как заявил в эфире ARD эксперт Хельге Адрианс (Helge Adrians) из берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP), размещение ракет на морском дне могло бы позволить России снизить зависимость от дорогостоящих подлодок и сохранить ядерное сдерживание при меньших расходах. Однако этот проект связан с большими техническими трудностями, включая влияние морских течений, заиливание шахт, энергоснабжение и передачу данных, добавил он.
США, СССР и еще около 80 стран еще в 1971 году подписали договор о запрете размещения ядерного оружия на морском дне, но это соглашение распространяется только на международные воды и не запрещает размещение подобных систем в собственных территориальных водах государств, уточняют СМИ. В 2017 году бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев заявлял, что ракеты "Скиф", скрывающиеся на морском дне, входят в арсенал российских ВС, напоминает ARD.
Оставить комментарий