Некоторые действия Северного флота России могут говорить о попытках разместить на морском дне ракеты, способные нести ядерные боеголовки, говорится в материале программы Tagesschau на телеканале ARD в четверг, 21 мая, со ссылкой на данные расследования двух других немецких телеканалов - WDR и NDR.

Как отмечается, журналисты-расследователи в течение нескольких месяцев изучали секретный проект под кодовым названием "Скиф": анализировали спутниковые снимки, изучали российские научные базы данных и исторические документы, беседовали с военными и экспертами.

Согласно полученной информации, в том числе на основании данных разведывательных служб НАТО, "Россия, возможно, уже много лет работает над размещением баллистических ракет в море способом, неизвестным до сих пор", говорится в материале. "Эти пусковые установки будет практически невозможно обнаружить и уничтожить", - подчеркивают в расследовании.

НАТО: Ракеты могут стартовать с морского дна и иметь дальность в несколько тысяч километров

По данным НАТО, на которые ссылаются немецкие расследователи, специально под российский военный проект была разработана ракета "Скиф" - модифицированная версия ракеты "Синева", состоящей на вооружении российских подводных лодок. Согласно сообщению, эти новые ракеты могут запускаться с морского дна и иметь дальность в несколько тысяч километров. Их первые испытания, как утверждается, прошли "несколько лет назад".

По информации западных разведслужб, ракеты, способные нести ядерные боеголовки, могут размещаться в специально созданных шахтах или контейнерах на глубине в несколько сотен метров. Предполагается, что они смогут долгое время находиться на морском дне и по необходимости запускаться дистанционно.

Источники НАТО также утверждают, что для установки ракетных шахт могут использоваться судно "Звездочка" и подводная лодка "Саров", дислоцируемые в городе Северодвинск на берегу Белого моря. Ни НАТО, ни Минобороны России не прокомментировали проект "Скиф" по запросу Tagesschau. Посольство РФ в Берлине сообщило, что у него нет информации по данному вопросу, уточняет программа.

Эксперт: Цели Москвы - сохранить ядерное сдерживание при меньших расходах

Как заявил в эфире ARD эксперт Хельге Адрианс (Helge Adrians) из берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP), размещение ракет на морском дне могло бы позволить России снизить зависимость от дорогостоящих подлодок и сохранить ядерное сдерживание при меньших расходах. Однако этот проект связан с большими техническими трудностями, включая влияние морских течений, заиливание шахт, энергоснабжение и передачу данных, добавил он.

США, СССР и еще около 80 стран еще в 1971 году подписали договор о запрете размещения ядерного оружия на морском дне, но это соглашение распространяется только на международные воды и не запрещает размещение подобных систем в собственных территориальных водах государств, уточняют СМИ. В 2017 году бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев заявлял, что ракеты "Скиф", скрывающиеся на морском дне, входят в арсенал российских ВС, напоминает ARD.