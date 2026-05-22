Дрон, прилетевший в четверг в Латгале из Беларуси, покинул воздушное пространство Латвии или упал в неизвестном месте, сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).

Техническим устройствам не удалось зафиксировать ни вылет объекта из воздушного пространства Латвии, ни его падение или приземление. В такой ситуации можно лишь предположить, что реализовался один из упомянутых вариантов, отметили в НВС.

В настоящее время НВС не проводят поиски дрона на земле. Если жители региона найдут подозрительные предметы, НВС призывают сообщать об этом по номеру 112.

Аналогичный ответ в НВС сегодня дали и по поводу объекта, зафиксированного техническими устройствами в воздушном пространстве Латвии во вторник.

Как сообщалось, в четверг дрон в последний раз был зафиксирован техническими средствами в воздушном пространстве Латвии над Краславским краем, а затем его следы пропали. Поднятым в воздух истребителям НАТО не удалось провести визуальную идентификацию дрона.