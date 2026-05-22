Новая пандемия! Шизофрения косит наши ряды 0 169

В мире
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В психбольнице: кадр из фильма "Кавказская пленница"

В психбольнице: кадр из фильма "

Психические заболевания уже обогнали рак и сердечно-сосудистые болезни.

В мире 1,2 млрд психически больных - с 1990 года число людей, у которых диагностировано как минимум одно такое расстройство, выросло к 2023-му почти в два раза, следует из нового исследования, опубликованного научным журналом Lancet. По этим данным, психические заболевания стали наиболее распространенной причиной проблем со здоровьем, обогнав сердечно-сосудистые, рак и заболевания опорно-двигательного аппарата.

Ученые проанализировали данные людей обоих полов в 25 возрастных группах, 21 регионе и 204 странах и территориях - это наибольший охват за всю историю. Намного чаще подвержены психическим проблемам оказались женщины и молодые люди в возрасте от 15 до 19 лет. Самыми распространенными диагнозами стали тревожные расстройства (рост на 47% с 2019 года) и тяжелая депрессия (рост на 24%) - пик увеличения диагностирования приходится на годы после пандемии COVID-19.

Анализ также показывает, что во всем мире лишь около 9% людей с тяжелой депрессией получают минимально адекватное лечение. В 90 странах этот показатель составляет менее 5% и лишь в нескольких странах с высоким уровнем дохода, например, в Австралии, Канаде и Нидерландах, лечение охватывает более 30% нуждающихся в нем, - пишет Deutsche Welle.

#депрессия #лечение
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
