В Европе решили заставить в лесу медведя бояться человека. Как это будет осуществляться в Латвии?

Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медведь на завалинке

В публичном пространстве снова заговорили о медведях. Тем более потому, что за последний месяц закончившиеся смертельным исходом нападения медведей на людей были зарегистрированы в Польше, Румынии и Болгарии.

Это уже не отдельные экзотические случаи где-то на другом конце света, а события в Европе, на довольно плотно населенных территориях и местах, где люди привыкли чувствовать себя в безопасности на природе. Особенно тревожным был случай в Болгарии, где в природном парке Витоша погиб молодой мужчина.

Примечательно, что еще до трагедии местные специалисты и охотничьи организации публично предупреждали: медведи все чаще теряют естественную осторожность по отношению к человеку, приближаются к населенным пунктам, конфликты становятся все более вероятными.

Все чаще подобные дискуссии слышны и в Эстонии, которую в Латвии нередко приводят как пример успешного сосуществования с крупными хищниками. Однако и там охотники начинают бить тревогу. В сравнительно небольшой стране живет примерно 1200 медведей, и все чаще слышны разговоры не только о численности популяции, но и о поведении животных - насколько осторожны они по отношению к человеку и как долго сохранится нынешний баланс.

Обострились дискуссии и в Латвии, где число медведей ежегодно неуклонно растет. И если одни говорят о необходимости более строгой защиты волков, рысей и медведей, другие - об учащающихся контактах диких животных с людьми. Очень часто при этом опускается один существенный аспект - естественное поведение диких животных, точнее - их естественный страх перед человеком. 19 мая некий Каспар Лусис (в переводе с латышского языка - "рысь" - прим.ред) начал сбор подписей на платформе Manabalss.lv "За безопасность в лесах Латвии и ограничение популяции медведей".

Эстонский союз охотников в последнее время подчеркивает, что поведение крупных хищников изменилось. Специалисты часто указывают на то, что хищники должны сохранять осторожность по отношению к человеку. Это не означает терроризирование животных или их неконтролируемое уничтожение. Напротив - страх перед человеком является нормальной частью поведения дикого животного, сформировавшейся в ходе эволюции на протяжении веков, помогает избегать конфликтов и обеспечивает безопасность как людям, так и самим животным.

Большинство крупных хищников инстинктивно избегают встречи с человеком. Человек для дикого животного - непредсказуемое и потенциально опасное существо. Животное, умеющее избегать опасности, скорее всего проживет дольше и сможет передать свои гены следующим поколениям. Поэтому осторожность по отношению к человеку - это не проблема, а естественная стратегия выживания животного.

Пока хищники держатся подальше от людей, конфликты происходят довольно редко. Животные в основном остаются на своих естественных территориях, избегают населенных мест и не привыкают к присутствию человека. Именно такой баланс позволяет сосуществовать человеку и крупным хищникам, пишет Latvijas Avīze.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
