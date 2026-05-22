Что делать пассажирам во время воздушной тревоги – рекомендации министерства Латвии 0 122

Дата публикации: 22.05.2026
Ждите объявления машиниста.

В случае угрозы воздушного пространства пассажиров общественного транспорта не бросят на дороге, а после окончания угрозы рейс будет завершён, обещают в Министерстве сообщения.

Это предусматривают подготовленные министерством рекомендации для подведомственных учреждений и государственных компаний.

Согласно рекомендациям, во время оранжевого предупреждения рейсы в зоне угрозы не начинаются, и транспортные средства не въезжают на эту территорию.

В ситуациях, когда нет прямой очевидной угрозы (желтое предупреждение), рейс продолжается, если из опасной зоны можно выехать в течение 20 минут. Если это невозможно, транспортное средство направляется к ближайшему месту, где пассажиры и экипаж могут укрыться.

На железной дороге, если возможно, организуется эвакуация в залы ожидания станций. Водитель автобуса или машинист поезда информирует пассажиров о дальнейших действиях транспортного средства. После отмены угрозы перевозки по маршрутам продолжаются.

Госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков поясняет, что в случаях угрозы воздушного пространства в общественном транспорте — региональных автобусах и поездах — пассажиров будут информировать водители и машинисты.

«Самое важное, что пассажирам следует помнить в таких случаях — никто не будет оставлен на дороге или в месте, где остановился поезд», — подчёркивает Жидков.

#авиация #Латвия #транспорт #безопасность #пассажиры #угроза #общественный транспорт
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
