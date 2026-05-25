Рижский окружной суд окончательно постановил конфисковать почти миллион евро имущества, признанного преступно нажитым. В список вошли деньги, финансовые инструменты и недвижимость в Старой Риге.

В пользу государства будут изъяты финансовые инструменты на сумму 780 790 евро, денежные средства в размере 62 373 евро, а также недвижимость в Старой Риге стоимостью 150 000 евро.

Решение суда уже вступило в силу и больше не подлежит обжалованию.

Дело связано с уголовным процессом, начатым ещё в марте 2022 года. По данным прокуратуры, в предполагаемой схеме легализации средств фигурировали компании, зарегистрированные в Белизе и Великобритании, а также гражданин России.

Следствие считает, что через счета в ABLV Bank и Signet Bank проводились операции по сокрытию происхождения и движения денежных средств, полученных в результате преступления за рубежом.

При этом само первоначальное преступление, из которого появились эти деньги, официально пока точно не установлено.

Подобные дела о так называемых «преступно нажитых средствах» в Латвии в последние годы стали заметно чаще. Государство активно использует механизм отдельной конфискации имущества даже в случаях, когда основное уголовное расследование ещё продолжается.

Расследование ведёт Латгальское региональное управление Государственной полиции, а надзор за процессом осуществляет Восточно-Латгальская прокуратура.

История также вновь привлекает внимание к теме отмывания денег через латвийскую финансовую систему, которая особенно активно обсуждалась после краха ABLV Bank и международного давления на латвийский банковский сектор.

Сейчас власти Латвии продолжают усиливать контроль за происхождением средств и финансовыми операциями, связанными с повышенными рисками.