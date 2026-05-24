Житель Санкт-Петербурга из ревности облил девушку кислотой, с которой расстался год назад, а затем порезал ее ножом, рассказали журналисты со ссылкой на источник.

Согласно этой информации, мужчина неоднократно угрожал и преследовал девушку, требуя, чтобы она вернулась к нему. Вечером 23 мая он ворвался в квартиру девушки, где она жила вместе с подругой, с пистолетом, ножом, банкой с кислотой и газовым баллончиком.

«Нанес множественные колотые ранения. Самое страшное — облил её концентрированной азотной кислотой: голову, лицо. Кислота попала в глаз, на шею и грудь», — рассказал источник.

По его словам, подруга девушки пыталась оттащить нападавшего, однако в результате пострадала и она - кислота обожгла ей руки. Источник также рассказал, что во время нападения жертве нападения позвонил ее нынешний молодой человек, однако напавший ответил на звонок и сказал, что девушки уже нет в живых.

Сообщается, что пострадавшая находится в реанимации, ей предстоят сложная операция, долгое лечение и восстановление.

Известно, что девушка приехала в Петербург из Новгородской области и мечтала накопить на собственный бизнес.

Мужчина после случившегося заявил, что предательство и измена должны наказываться.

Сообщается, что уже сегодня этого морального урода задержали правоохранители.