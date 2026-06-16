Самодельная бомба, сделанная на основе обычного будильника и огнетушителя, унесла жизни 10 человек. Еще 40 пострадали, причем некоторые на всю жизнь остались инвалидами. С ними расправился душевнобольной сирота, который ненавидел людей высокого роста и мечтал им отомстить. Он даже хотел организовать так называемую «Лигу защиты низкорослых людей», которая бы чинила расправы над теми, кто от них отличается. Кроме того, он считал своим кумиром Наполеона. О чем террорист писал в своем дневнике, и когда были первые «звоночки» — в нашем материале.

Странный пассажир с чемоданом и взрыв: как следователи вышли на след террориста

Одно из самых кровавых событий в послевоенной истории Краснодара произошло утром 14 июня 1971 года. Утром на улице Тургенева взлетел на воздух автобус «ЛАЗ», следовавший по маршруту № 1 «Герцена — Радиозавод». Взрыв был настолько мощным, что повалил растущие вокруг деревья и повредил близлежащие дома. Только по счастливой случайности снаружи никто не пострадал, но внутри творился настоящий ад. В тот момент в салоне находилось около 80 человек. Пять человек погибли на месте, еще пять позже скончались в больнице. Кроме того, 40 пасссажиров получили серьезные ранения.

Возможно, жертв могло быть больше, если бы не самоотверженные действия водителя автобуса Анатолия Поберия, который, к счастью, не получил значительных травм. Несмотря на сильный жар от полыхавшего транспорта, он сумел быстро открыть заклинившие двери и разбить окна, благодаря чему большинство пассажиров успели сбежать из огненного плена.

Через сутки после случившегося следователи начали опрашивать уцелевших пассажиров. Сразу несколько свидетелей теракта запомнили ехавшего с ними в автобусе человека, который очень подозрительно себя вел, разговаривал сам с собой. При этом при себе у него был черный чемодан. В какой-то момент он попросился выйти, сославшись на то, что ему резко стало плохо. Через считанные минуты после того, как он покинул салон, прогремел взрыв.

Чтобы установить личность причастного к теракту, следователи стали изучать все старые дела. Главным подозреваемым стал бывший врач Петр Волынский — именно его имя фигурировало после минирования двери профессора психиатрии Николая Хромова. Ранее на двери его квартиры тоже обнаружили самодельное взрывное устройство. Бомба также, как и в случае с подрывом автобуса, была изготовлена из корпуса огнетушителя. Но отличалась тем, что вместо часового механизма использовался обычный утюг, он служил противовесом. Взрыв в квартире предотвратила лишь счастливая случайность. Неравнодушные соседи увидели подозрительное устройство и вызвали сотрудников милиции. Но ход делу никто не дал, поскольку случившееся посчитали «шуткой» студентов, а самодельную бомбу попросту выбросили в реку Кубань. Впоследствии один из сотрудников правоохранительных органов был за это осужден.

Наполеоновские планы: страшные находки в квартире террориста

Какие же мотивы для совершения чудовищного теракта были у Волынского? Ответ сыщики нашли при обысках в его квартире, где находились множество других самодельных взрывных устройств и элементов для их изготовления. Это металлические баллоны, часовые механизмы, порох, подшипники, а также литература по взрывному делу и чертежи. Найденного хватило бы для взрыва целой многоэтажки.

Но самое шокирующее открытие было впереди — это его личный дневник, в который он записывал свои бредовые идеи.

Террорист страдал комплексом из-за невысокого роста и был убежден в том, что люди обычного роста «отлавливают» низкорослых, помещают в тайные лаборатории и даже кастрируют. Так Волынский создал собственную теорию «мирового заговора».

Также Волынский писал, что высоких людей необходимо истребить и даже задумал основать «Лигу низкорослых людей». Главной ее целью было бы «провести мероприятия по спасению низкорослых людей от стерилизации и истребления в СССР и других странах мира». Мужчина даже искал в Краснодаре единомышленников, которые бы помогли ему создать эту «организацию».

«Такие, как я, — уникальные люди. Эти длинные твари должны умереть в страшных мучениях, чтобы нам стало легче жить. Такова главная цель моей „Лиги“. Это станет для всех уроком. Они узнают, что шутить с нами нельзя. Мы будем убивать снова и снова, пока мою власть и власть „Лиги“ не признают все вокруг», — писал Волынский в своем дневнике.

Он был одержим идеей собственной исключительности. В его комнате в квартире висело его фото с надписью «Мне можно все». А рядом — портрет Наполеона, на котором от руки был указан рост императора — 157 см.

Когда террориста задержали, на вопрос — что стало мотивом для подрыва автобуса — он ответил, что «ненавидит людей». Суд признал Волынского невменяемым. Согласно приговору, его пожизненно заключили в психиатрическую больницу закрытого типа.

Врач, ставший террористом: диагноз разрушил жизнь и толкнул на преступление

Что касается Хромова, то Волынский намеревался отомстить профессору, который руководил проводившей экспертизу комиссией и поставил ему диагноз «шизофрения». Из-за этого Петр больше не смог работать врачом-терапевтом. Многие не могли поверить, что теракт смог учинить человек, задачей которого была помощь людям. Однако еще задолго до этого за ним замечали определенного рода странности.

Парень был круглый сирота и ребенок войны. Еще с детства он мечтал выучиться на врача, и ему удалось поступить в Кубанский медицинский университет. Как вспоминали его однокурсники, он был нелюдим, ни кем не общался, а почти на каждое занятие приносил чемоданчик, в котором постоянно звонил будильник. Но эти «звоночки» никто не обращал внимания. Когда в мединституте узнали о неадекватном поведении студента, то лишь провели с ним профилактическую беседу.

После окончания вуза молодой человек устроился по специальности в Брюховецкую районную больницу, однако проработал там недолго, испытательный срок не прошел. После этого попал в Новодеревянковскую, но там на его странные методы лечения начали жаловаться пациенты. С их слов, доктор прижигал им пальцы спиртовкой.

После нескольких таких случаев решено было провести психиатрическую экспертизу в отношении Волынского. На этом с его медицинской карьерой было покончено. Дипломированный специалист был вынужден прозябать на стройках и работать грузчиком на заводе.

Теракт в Краснодаре мог стать не единственным. По данным следствия, Волынский также пытался принести бомбу в кинотеатр «Аврора», когда там находились чиновники. Но билетерша отказалась пустить его в зал без пригласительного билета.