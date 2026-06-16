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Защитные меры Евросоюза ударят по украинской металлургии 0 90

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отгрузка проката на "Запорожстали".

Дополнительным вызовом для отрасли остается экологическая пошлина, которая повышает затраты.

Новые ограничения ЕС вводятся на фоне глобального избытка стали, значительная часть которого связана с китайским экспортом.

Новые защитные квоты Евросоюза на импорт стали могут существенно ударить по украинской металлургии, которая остается одним из ключевых источников валютной выручки и налоговых поступлений для государства во время войны. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

В комментарии изданию генеральный директор украинской группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что новая система квот, которая вступит в силу с 1 июля, создаст серьезные риски для украинских производителей стали, поскольку ЕС сократил объемы безтаможенных квот на импорт металлопроката и повысил пошлину на поставки сверх установленных лимитов до 50%.

"Украина не представляет значительной угрозы для металлургической промышленности ЕС. Наши объемы недостаточно велики. Уничтожение одной из немногих отраслей, которые продолжают работать во время войны, нельзя назвать мудрым решением", – сказал он.

Газета пишет, что новые ограничения вводятся на фоне глобального избытка стали, значительная часть которого связана с китайским экспортом. В то же время украинские производители оказались в особенно сложном положении из-за потери части традиционных рынков сбыта после начала полномасштабной войны и вынужденной переориентации на рынок Европы.

Дополнительным вызовом для отрасли остается экологическая пошлина CBAM, которая повышает затраты металлургов. В результате украинские предприятия одновременно сталкиваются как с новыми торговыми барьерами, так и с дополнительной финансовой нагрузкой.

В The Guardian подчеркивают, что такие решения могут иметь последствия не только для отрасли, но и для экономики нашей страны в целом. Металлургия традиционно является одним из крупнейших источников экспортной выручки, а крупные металлургические компании входят в число крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Также журналисты обращают внимание, что украинские металлурги продолжают работать в условиях постоянных российских атак на энергетическую и транспортную инфраструктуру. Из-за войны "Метинвест" уже потерял свои комбинаты в Мариуполе и был вынужден остановить работу угольного предприятия в Покровске из-за приближения боевых действий.

В настоящее время металлургические комбинаты компании в Запорожье и Каменском работают с неполной загрузкой производственных мощностей. Но они продолжают поддерживать экспорт, обеспечивать рабочие места и платить налоги в бюджет.

Новые европейские ограничения могут ослабить одну из немногих отраслей, которая остается опорой украинской экономики во время войны. Именно поэтому вопрос доступа украинской металлопрокатной продукции на рынок ЕС, по мнению представителей отрасли, должен учитывать не только торговые, но и экономические и безопасностные последствия для Украины, подчеркнули в издании.

В первом квартале 2026 года экспорт готовой украинской стальной продукции в ЕС уже сократился на 17% в годовом измерении. Об этом свидетельствуют данные Европейской сталелитейной ассоциации.

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