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Усиление санкций против России в 2026 году: как меняются риски для добросовестных владельцев грузов и перевозчиков и когда необходим юрист по санкциям не обойтись 0 50

Бизнес
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Усиление санкций против России

По состоянию на апрель 2026 года в Латвии продолжает усиливаться контроль за соблюдением санкций в отношении России и связанных с ней юрисдикций. Таможенные и правоохранительные органы все внимательнее отслеживают не только сами товары, но и маршруты их движения, структуру цепочек поставок, а также содержание коммерческих и транспортных документов.

Такой повышенный фокус помогает эффективнее выявлять попытки обхода санкционных ограничений. Одновременно это приводит к тому, что нагрузка на добросовестный бизнес заметно растет: законные грузы могут задерживаться, а их владельцы и перевозчики на первом этапе проверки нередко оказываются в ситуации, когда к ним заранее относятся как к потенциальным нарушителям.

Обход санкций: как действуют нарушители и чем это грозит

Санкционный режим Европейского союза и Латвии предполагает, что все участники внешнеэкономической деятельности, включая экспортеров, импортеров и логистические компании, обязаны строго соблюдать установленные запреты и ограничения. Попытка сознательно обойти санкции уже сама по себе может стать основанием для уголовного преследования. В 2024 году в Латвии было начато более 250 уголовных процессов, связанных с перемещением через границу санкционированных товаров.

Наиболее часто в подобных делах фигурируют:

  • различные виды электрооборудования;

  • автомобильные запчасти и комплектующие;

  • предметы роскоши;

  • продукция двойного назначения (включая химические вещества, телекоммуникационное и авиационное оборудование).

На практике распространенными способами обхода санкций являются:

  • искажение или подделка коммерческих документов;

  • неправильная квалификация товара по таможенному коду;

  • указание вымышленных или формальных стран происхождения и конечного назначения.

В условиях усиленного контроля такие схемы все чаще выявляются. Результат для участников подобной деятельности обычно один: задержание груза, изъятие товара, возбуждение уголовного дела и серьезные последствия как для компаний, так и для их руководителей.

Почему ужесточение контроля бьет и по законопослушному бизнесу

Усиленные проверки не обходят стороной и тех предпринимателей, которые выстраивают свою деятельность в полном соответствии с законодательством. Даже если декларации, договоры, инвойсы и сопроводительные документы оформлены корректно, груз может быть задержан из-за:

  • подозрений, что товар фактически подпадает под санкции;

  • сомнений в достоверности заявленного происхождения или конечного получателя;

  • отнесения конкретных товаров или направлений перевозок к категории повышенного риска.

Для бизнеса это означает:

  • блокировку оборотных средств на время проверки и хранения груза;

  • срыв сроков поставок и штрафы по контрактам;

  • риск порчи товара при длительном нахождении на складах;

  • возможный репутационный ущерб, если само задержание становится известно партнерам или публично.

Юристы по санкциям NJORD отмечают устойчивый рост числа запросов от владельцев грузов и перевозчиков, которые столкнулись с задержанием законных поставок из-за санкционных подозрений. Во многих случаях при грамотном и своевременном сопровождении удается добиться освобождения груза и прекращения производства, однако это требует продуманной правовой стратегии и активной позиции со стороны бизнеса.

Как уменьшить санкционные риски в условиях 2026 года

В ситуации, когда санкционный контроль становится все более строгим, владельцам грузов, экспортерам, импортерам и перевозчикам целесообразно пересмотреть подход к управлению рисками. Особое значение имеют три блока: документы, контрагенты и оперативная юридическая поддержка.

  1. Документация: полнота, логичность, готовность к проверке

Документы, подтверждающие происхождение товара, маршрут, участие посредников и данные о конечном получателе, должны быть:

  • полными и внутренне согласованными;

  • подготовленными с учетом актуальных санкционных регламентов ЕС и латвийского законодательства;

  • системно сохраненными, чтобы их можно было быстро предоставить контролирующим органам по первому запросу.

Чем более прозрачной и логичной выглядит документация, тем проще обосновать законность операции и тем выше шансы сократить срок проверки.

  1. Проверка контрагентов и всей цепочки поставок

Сегодня уже недостаточно проверить только прямого партнера по сделке. Необходимо системно оценивать:

  • структуру собственности и бенефициаров контрагента;

  • возможные связи с лицами и компаниями, находящимися под санкциями;

  • вероятность того, что товар будет далее реэкспортирован в запрещенную юрисдикцию.

На практике это означает внедрение внутри компании процедур санкционного комплаенса, регулярный мониторинг партнеров и обновление внутренних инструкций по мере изменения санкционного режима.

3. Ранняя консультация с юристом по санкциям

Специализированный юрист по санкциям до заключения сделки может помочь:

  • заранее оценить санкционные риски и понять, допустима ли планируемая операция;

  • правильно сформулировать условия договора и распределить обязанности между участниками;

  • сформировать пакет документов так, чтобы он ясно демонстрировал законный характер сделки;

  • оперативно и в рамках правового поля действовать при задержании груза или начале проверки.

Уголовная ответственность за нарушение санкций в Латвии

Санкции рассматриваются не только как элемент внешнеполитического давления, но и как юридически обязательные правила, нарушение которых влечет ответственность. В Латвии несоблюдение санкций, введенных Европейским Союзом, Организацией Объединенных Наций или самой Латвией, регулируется, в частности, статьей 84 Уголовного закона.

В зависимости от тяжести нарушения возможны следующие санкции:

  • штраф;

  • общественные работы;

  • лишение свободы.

К ответственности могут быть привлечены как физические лица, так и руководители и представители юридических лиц. В отдельных случаях ответственность может быть возложена и на саму компанию, если нарушение произошло в связи с ее деятельностью. При этом попытка обойти санкции через формально «серые» схемы зачастую оценивается столь же строго, как и прямое игнорирование запретов.

Как юрист по санкциям может помочь бизнесу в условиях жесткого контроля

Команда юристов по санкциям NJORD имеет практический опыт защиты клиентов, которым вменяется нарушение санкционного режима, а также сопровождения законопослушных компаний, работающих в условиях усиленного контроля.

Мы можем:

  • подготовить и представить доказательства законности операций, в том числе экспертные заключения о происхождении товаров, реальном маршруте поставки и отсутствии связи с санкционированными лицами и юрисдикциями;

  • добиваться освобождения задержанных грузов и, когда это возможно, прекращения уголовного или административного производства либо смягчения его последствий;

  • помогать снижать финансовые и репутационные потери, в том числе за счет выверенной коммуникации с партнерами, контролирующими и правоохранительными органами.

Усиление контроля за соблюдением санкций в 2026 году делает деятельность тех, кто сознательно нарушает правила, значительно более рискованной, но одновременно повышает и нагрузку на добросовестный бизнес. В этой реальности ключевую роль играют продуманный санкционный комплаенс и профессиональная юридическая поддержка.

Юристы по санкциям NJORD готовы сопровождать владельцев товаров, перевозчиков и других участников внешнеэкономической деятельности на всех этапах: от планирования сделки и построения цепочки поставок до защиты интересов при задержании грузов и ведении уголовных дел, связанных с санкционным режимом.

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