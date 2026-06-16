Во второй половине года предприятия общественного питания, вероятно, будут вынуждены повышать цены. Такой прогноз дал предприниматель Гунар Кирсонс, указав на рост издержек и влияние международной ситуации на экономику.

Жителям Латвии во второй половине года, возможно, придётся платить больше за обеды в кафе и ресторанах.

Такое мнение в интервью агентству ЛЕТА высказал предприниматель и основатель сети Lido Гунар Кирсонс. По его словам, рост цен в сфере общественного питания выглядит практически неизбежным на фоне увеличения расходов бизнеса и сохраняющейся геополитической напряжённости.

Кирсонс считает, что предприятиям придётся искать баланс между необходимостью сохранять прибыльность и желанием не перекладывать весь рост расходов на клиентов. По его словам, бизнес должен уметь брать на себя часть финансовой нагрузки в периоды, когда страна сталкивается с экономическими трудностями.

В то же время предприниматель признаёт, что многие компании в первую очередь ориентируются на собственные финансовые показатели. По его мнению, это естественно для бизнеса, однако важно учитывать и более широкий экономический контекст.

Для посетителей ресторанов и кафе такие прогнозы означают, что осенью и зимой расходы на питание вне дома могут постепенно увеличиться, особенно если продолжится рост цен на энергоносители, логистику и продукты питания.

Кирсонс также затронул тему безопасности. По его мнению, современным предприятиям общественного питания необходимо задумываться не только о качестве услуг и финансовых результатах, но и о готовности к возможным кризисным ситуациям. В частности, он считает разумным предусматривать в зданиях подвалы или другие безопасные помещения, где люди могли бы укрыться в случае чрезвычайных происшествий, включая инциденты с беспилотниками.

Отдельное внимание предприниматель уделил сотрудничеству с местными производителями. По его мнению, ресторанам и кафе следует активнее работать с латвийскими фермерами и переработчиками, чтобы укреплять внутреннюю экономику и снижать зависимость от внешних поставок.

Тема продовольственной самодостаточности в последние годы становится всё более актуальной на фоне нестабильности мировых рынков и роста геополитических рисков.

Сам Кирсонс уже не контролирует созданную им сеть общественного питания. Весной этого года эстонская Apollo Group завершила выкуп долей и стала единственным владельцем компании Lido.

Несмотря на предупреждения о возможном росте цен, многое будет зависеть от стоимости энергоресурсов, сырья и общей экономической ситуации в регионе в ближайшие месяцы.