Количество активных адресов в сети биткоина снизилось почти до 600 000 — показателя 2019 года, когда на крипторынке наблюдался медвежий тренд. Для таких изменений может быть несколько причин, предположили эксперты Bitcoin Magazine.

Активность пользователей биткоина снижается уже несколько лет, несмотря на то что первая криптовалюта стала доступнее для инвесторов через регулируемые продукты — прежде всего биржевые фонды ETF, отслеживающие биткоин.

Как отмечают аналитики, появление BTC-ETF дало крупным инвесторам фондового рынка возможность получать косвенный доступ к криптовалюте без самостоятельной покупки на криптобиржах. В результате снизилась потребность в прямых транзакциях в блокчейне.

Дополнительное давление на биткоин создаёт конкуренция со стороны других сетей первого уровня — Ethereum, Solana и Tron. Именно в этих блокчейнах всё чаще проходят платежи и расчёты со стейблкоинами, тогда как биткоин по-прежнему воспринимается главным образом как инструмент сохранения капитала.

Эксперты Bitcoin Magazine также связывают спад активности в сети биткоина с американским законом GENIUS, который установил правила выпуска и обращения стейблкоинов. После его вступления в силу летом прошлого года крупные компании стали активнее использовать стейблкоины для быстрых и дешёвых платежей.

По оценке аналитиков, активность пользователей биткоина может остаться низкой, если капитал продолжит перетекать в акции компаний, связанных с искусственным интеллектом.

Наряду с этим криптовалютная биржа HTX остановила торги несколькими торговыми парами с токенами проекта семьи американского президента Дональда Трампа World Liberty Financial (WLFI). Всё началось с того, что команда World Liberty Financial заблокировала в смарт-контракте нативного токена криптоплатформы адреса, связанные с биржей HTX. После этого движение токенов WLFI по этим адресам в блокчейне стало невозможным. В World Liberty Financial объяснили решение санкциями, введёнными против биржи.

В ответ на это HTX приостановила торги торговым парами WLFI/USDT, USD1/USDT, BTC/USD1 и ETH/USD1. Кроме того, биржа заблокировала ввод и вывод USD1 и автоматически конвертировала все остатки USD1 у своих клиентов в стейблкоины USDT по курсу 1:1. При этом нативные токены WLFI остались на ончейн‑адресах — их биржа обещает открыть после разблокировки активов командой World Liberty Financial.

HTX также официально обратилась к WLFI с требованием снять ограничения. В HTX объяснили: заблокированные активы принадлежат пользователям, которые приобрели токены легально. При этом биржа не получила от World Liberty Financial разъяснений о правовой основе, рамках и процедурах принятия решения о заморозке. USD1 — стейблкоин, привязанный к доллару, и торгуемый, в частности на крупнейшей криптобирже мира Binance.

HTX одной из первых поддержала World Liberty Financial и запустила листинг USD1 6 мая прошлого года.