The Pokémon Company и The Pokémon Works объявили дату выхода мобильной версии онлайн-баттлера Pokémon Champions. Игра станет доступна на устройствах под управлением iOS (App Store) и Android (Google Play) уже 17 июня 2026 года.

Ранее Pokémon Champions вышла на Nintendo Switch. Мобильная версия будет поддерживать кроссплатформенные сражения, поэтому пользователи Switch, iOS и Android смогут играть друг с другом без разделения по платформам.

Pokémon Champions предлагает многопользовательские бои между тренерами. Игрокам доступны рейтинговые матчи против соперников со всего мира, более спокойные обычные сражения и приватные бои с друзьями или другими тренерами. Для игры можно собирать собственную команду покемонов прямо внутри Pokémon Champions. Кроме того, игра поддерживает связь с Pokémon HOME, что позволит использовать некоторых покемонов, полученных в других проектах серии.

В честь запуска мобильной версии с 17 июня по 2 сентября игроки смогут бесплатно получить Райчу, Райчунит X и Райчунит Y через внутриигровую почту. Бонус будет доступен как в мобильной версии, так и на Nintendo Switch.

Pocket Monster — «Карманный монстр» — медиафраншиза, созданная Сатоси Тадзири в 1996 году. Товарный знак «Покемон» принадлежит The Pokémon Company. «Покемон» впервые появился как пара игр, разработанных студией Game Freak, и после этого стал второй в мире по популярности серией компьютерных игр, уступив Mario от Nintendo. Общая стоимость франшизы «Покемон» оценивается в 150 миллиардов долларов США и она является одной из самых кассовых медиафраншиз за всю историю. По мотивам игр существует аниме, пользующееся колоссальным успехом в мире, а также манга, коллекционная карточная игра и прочие сопутствующие товары. С июля 2016 года получила широчайшее распространение по миру и серьёзный общественный резонанс игра Pokémon Go для iOS и Android для интерактивной ловли покемонов в виртуально дополненном реальном мире (на реальных объектах по всей территории планеты).

Само слово «покемон» обозначает существо, обладающее сверхъестественными способностями. Существует 1025 разновидностей покемонов. По сюжету люди, называющиеся тренерами покемонов, обучают их для сражений с покемонами других тренеров. Бои проходят до момента, пока один из покемонов не падает без сознания или его тренер не сдаётся, — до смерти схватки не происходят никогда.