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Люди инстинктивно идут налево, установила наука 0 63

Lifenews
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Понимание этого феномена может иметь практическое значение.

В группе эти отклонения складываются и формируют общее движение.

Новое исследование показало, что большинство людей во время спокойной ходьбы инстинктивно предпочитают двигаться влево, то есть против часовой стрелки. Ученые из Университета Наварры в Испании обнаружили эту закономерность случайно во время пандемии. Изучая видеозаписи для оценки безопасного дистанцирования в общественных местах, они заметили, что люди в замкнутых пространствах чаще всего движутся против часовой стрелки.

Заинтересовавшись этим эффектом, исследователи провели серию экспериментов с отдельными участниками и небольшими группами. Результаты вновь показали устойчивую склонность к движению влево. Чтобы проверить, не связано ли это с культурными особенностями, ученые привлекли коллег из Японии. Однако и там наблюдалась та же закономерность.

Эффект сохранялся независимо от пола участников и был особенно заметен у детей. Исследователи предполагают, что у каждого человека существует небольшая индивидуальная склонность отклоняться в определенную сторону, а в группе эти отклонения складываются и формируют общее движение против часовой стрелки. Точная причина такого поведения пока остается неизвестной. Ученые проверяли различные гипотезы, включая влияние биомеханики тела и особенностей восприятия пространства. Они также проводили эксперименты в виртуальной реальности и моделировали различные условия движения, однако убедительного объяснения пока не нашли.

По одной из версий, роль может играть естественная асимметрия человеческого тела и мозга. Поскольку большинство людей являются правшами и имеют ведущую правую ногу, это может влиять на направление движения. Похожие предпочтения наблюдаются и у некоторых животных: например, исследования показали, что муравьи-каменщики чаще поворачивают налево при изучении новых гнезд. Понимание этого феномена может иметь практическое значение. Более точные модели движения людей помогут улучшить проектирование общественных пространств, систем эвакуации, транспортных узлов, музеев и торговых центров.

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#культура #тело #мозг #поведение #психология
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