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Литву собрался возглавить 42-летний соцдем Синкявичус 0 164

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Молодой и амбициозный лидер.

Работу правительства предложено ориентировать на результаты, благосостояние людей и укрепление будущего.

Председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс (41) решил взять на себя ответственность и возглавить правительство.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал у себя в Facebook.

Лидер социал-демократов отмечает, что принял это решение, учитывая ожидания жителей Литвы.

"Хочу сообщить, что подтверждаю свою готовность взять на себя ответственность за формирование нового правительства и занять должность премьер-министра", – отметил он.

Синкявичюс также заявил о готовности объединить партнеров по коалиции для совместной работы, добиваться необходимых изменений и обеспечить, чтобы "работа правительства была ориентирована на результаты, благосостояние людей и укрепление будущего Литвы".

"Рост геополитической напряженности обязывает нас еще быстрее укреплять потенциал национальной безопасности и обороны, уделяя особое внимание противовоздушной обороне. Внешняя политика Литвы должна быть активной, последовательной и ориентированной на конкретные результаты", – подчеркнул он.

Ранее о том, что Синкявичюс решил занять должность премьер-министра, заменив на этом посту Ингу Ругинене, сообщили литовские СМИ.

Напомним, в минувшие выходные социал-демократы заявили о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Звездой Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы". Президент Гитанас Науседа приветствовал это решение. Обновленная коалиция будет иметь в Сейме 75 мандатов.

Миндаугас Синкявичюс (1984, Ионава) — литовский политик. Министр хозяйства Литвы (в 2016—2017), мэр Ионавы в 2011—2016. Член Социал-демократической партии Литвы. Отец Римантас Синкявичюс, политик, член Сеймa Литовской Республики. После окончания гимназии в Ионаве Миндаугас Синкявичюс поступил в Вильнюсский университет. В 2007 году закончил Вильнюсский университет по специальности «экономика». С 13 декабря 2016 года до 12 октября 2017 года руководил министерством хозяйства Литвы. Владеет английским, русским языками.

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#выборы #Литва #Сейм #коалиция #правительство #политика
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